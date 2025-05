Startseite Zurück zur Natur - Wie Airnergy die Energie gesunder Waldluft in unser modernes Leben bringt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-14 09:10. Zurück zur Natur - Airnergy bringt die belebende Kraft gesunder Waldluft in moderne Räume und macht neue Lebensenergie jederzeit und nahezu überall verfügbar. In Zeiten zunehmender Umweltbelastungen, digitaler Dauerpräsenz und wachsender gesundheitlicher Herausforderungen gewinnt die Rückbesinnung auf die Natur eine neue Bedeutung. Doch während frische Waldluft, klare Flüsse und grüne Oasen oder das Meer für viele Menschen zur Ausnahme geworden sind, gelingt es einem deutschen Unternehmen als technologischer Vorreiter, diese Kraft der Natur in eine technische Lösung zu überführen und somit überall verfügbar zu machen. Die Airnergy-Energie-Station (Vitalisator) macht das unsichtbare, aber spürbare Wohlgefühl reiner, vitaler Luft für nahezu jeden zugänglich - wann und wo immer man dies möchte. Der Ursprung der Vitalität: Atmen wir eigentlich noch die Luft, die uns guttut? Tagtäglich atmen wir rund 15.000 Liter Luft ein - doch in urbanen und geschlossenen Räumen ist diese Luft oft alles andere als gesund geworden. Schadstoffe, Feinstaub, gewachsene elektromagnetische Felder, trockene Heizungsluft oder klimatisierte Umgebungen entziehen unserer Atemluft zunehmend ihre natürliche Energie, denn nicht ausschließlich zählt deren Reinheitsgrad. Die Folgen zeigen sich auf vielen Ebenen: gestörtes Ein- und Durchschlafverhalten, anhaltende Erschöpfung, Konzentrationsprobleme oder Brain Fog , Kopfschmerzen, ein geschwächtes Immunsystem und Antriebslosigkeit oder sogar beginnende chronische Erkrankungen. Doch woran liegt das? Der Blick zurück in die Tiefen der Wissenschaft bringt gleichwohl neue Erkenntnisse zutage: Nicht nur der Sauerstoffgehalt der Luft ist entscheidend für unsere Gesundheit, sondern vor allem deren energetische Struktur - mit einem überraschenden Protagonisten im Mittelpunkt: dem Wasser. Wasser in der Luft - der unsichtbare Träger von Energie Luft besteht nicht nur aus Sauerstoff (21 %), Stickstoff (78 %), Argon (0,9 %) und Kohlenstoffdioxid (0,03 %), sondern enthält - idealerweise - auch eine gewisse Menge an Wassermolekülen. Diese sind entscheidend für den Gasaustausch in der Lunge, also für die Sauerstoffaufnahme und die CO?-Abgabe. Ist die Luft zu trocken, verliert dieser Austausch an Effizienz - mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Moderne Studien zeigen, dass die Qualität dieses Luftwassers - insbesondere seine Struktur - eine wichtige Rolle spielt. In gesunder Natur, vor allem im Wald, ist Wasser energetisiert: durch Sonne, durch die Bewegung von Wind und Wasser, durch Pflanzen und Mikrobiome. Genau diese Kraft fehlt in moderner Raumluft. Airnergy: Die Technik, die die Natur versteht - und kopiert Auf Basis dieses Wissens entwickelte Airnergy International GmbH nach rund zwei Jahrzehnten Forschung eine Technologie, die diese natürlichen Prozesse technisch imitiert. Die sogenannte Airnergy-Energie-Station (Vitalisator) arbeitet mit einem patentierten Verfahren: Luftsauerstoff wird durch Infrarotlicht kurzzeitig energetisch angeregt. Diese Energie wird auf Wassermoleküle übertragen, die sich dadurch neu strukturieren - hin zu einem biologisch hochaktiven Zustand, bekannt als EZ-Wasser oder "vierte Phase des Wassers", wie sie von Prof. Dr. Gerald Pollack beschrieben wurde. Das Ergebnis ist keine neue Wunderwaffe, sondern die technische Rückkehr zu einem längst bewährten Prinzip der Natur. Die Anwender atmen die energetisierte Luft über eine Atembrille ein - in nur 20 Minuten pro Sitzung. Der Effekt ist oft bereits nach wenigen Anwendungen spürbar: mehr Klarheit, mehr Energie, verbesserte Schlafqualität und ein Gefühl innerer Balance. Von der Waldluft zum Wohlbefinden - wissenschaftlich fundiert, weltweit bewährt Die Airnergy-Technologie ist in über 70 Ländern im Einsatz - in Arztpraxen, bei Heilpraktikern und in therapeutischen Einrichtungen, Reha-Zentren, Wellnessanlagen, Hotel-Spas, aber auch in Unternehmen, unterwegs in Fahrzeugen und privaten Haushalten. Ihre Wirkung basiert auf einem interdisziplinären Verständnis von Physik, Biologie und Umweltmedizin - fernab esoterischer Konzepte, aber offen für die Grenzen klassischer Schulmedizin. Prof. Pollacks Forschungen zum hexagonalen Wasser - einem Zustand, in dem Wasser Ladungen speichern und übertragen kann - liefern dabei die theoretische Grundlage. Dieses besondere Wasser entsteht in der Natur durch Licht, Bewegung und Wärme. In der Airnergy-Station werden diese Bedingungen gezielt simuliert, um die Luft "lebendig" zu machen - und damit dem Körper genau das zurückzugeben, was ihm die moderne Umwelt entzieht. Anwendung, Wirkung und Einsatzmöglichkeiten Die Airnergy Energie-Station ist wartungsarm, leise und einfach zu bedienen. Schon zwei Anwendungen pro Woche können laut Erfahrungsberichten und Anwendungsstudien signifikante Veränderungen bewirken. Zu den häufig genannten Effekten zählen: * Verbesserte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit

* Tieferer, erholsamer Schlaf, verbessertes Ein- und Durchschlafverhalten

* Stärkung der Immunabwehr, Reduktion von Freien Radikalen und Oxidativem Stress

* Reduktion von Erschöpfungssymptomen und Brain Fog

* Unterstützung bei Atemwegserkrankungen, wie COPD oder Asthma Eingesetzt wird das System nicht nur im therapeutischen Bereich, sondern zunehmend auch in Wellness- und Kosmetikeinrichtungen, bei Biohackern und Sportlern, in Fitnessstudios und Solarien oder Unternehmen - und im privaten Alltag. Dort, wo die Menschen wieder frei atmen und ihre Gesundheit aktiv und selbstbestimmt fördern möchten. Fazit: Technologie trifft Natur - und schenkt uns neue Lebensenergie In einer Welt, in der wir immer weiter von der Natur entfernt zu leben scheinen, schafft Airnergy eine Verbindung zurück - nicht durch Rückzug, sondern durch Fortschritt. Diese Ladestation für den Menschen ist nicht einfach nur ein Gerät. Sie ist ein Symbol für eine neue Art zu leben: bewusster, ganzheitlicher, naturverbundener - ohne auf Komfort zu verzichten. Mit Airnergy wird Gesundheit wieder ein Teil des Alltags - Atemzug für Atemzug. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Airnergy International GmbH

Herr Guido Bierther

Wehrstraße 24-26

53773 Hennef

Deutschland fon ..: 0224293300

web ..: https://airnergy.com

email : info@airnergy.com Airnergy International GmbH:

Gut 25 Jahre Erfahrung in Gesundheits-Biotechnologie Hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten natural energy solutions AG brachte die Airnergy AG sowie die eigentliche Muttergesellschaft Airnergy International GmbH mit Sitz in Hennef bei Bonn als Erstentwickler die Airnergy-Vitalisierungs-Geräte zur Marktreife. Diese einzigartige Gesundheits- Technologie verbessert die Energiebildung bzw. die Sauerstoff-Verwertung (medizinisch: Utilisation) auf Zellebene und reguliert entscheidende Prozesse im gesamten Organismus. Unter der Leitung von Firmengründer und Geschäftsführer Guido Bierther wird die Airnergy-Technologie ständig weiterentwickelt. Inzwischen millionenfach in weltweit über 60 Ländern werden die Airnergy Energietankstellen, sogenannte Vitalisatoren, genutzt: Ärzte, Therapeuten, Kliniken, Reha- Einrichtungen, Sportcenter sowie fortschrittliche Unternehmen (Betriebliche Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter) setzen im Rahmen von Gesundheitsprogrammen auf diese einzigartige Technologie. Denn die Energiekur wirkt grundlegend im System Mensch - intra- sowie extrazellulär - und eignet sich zur Therapie, Prävention, Regulation und Regeneration sowie zur Ausdauersteigerung. Mittlerweile ist Airnergy auch überaus beliebt im Bereich Anti-Aging und Longevity. Beauty-, Wellness- und SPA-Institute sowie Hotels haben die Vorteile der Anwendung erkannt und bieten ihren Kunden immer häufiger die einzigartige Airnergy Vitalisierung als zusätzliche Leistung. Aber auch Privatpersonen und Familien investieren in kleine Energie-Stationen für zu Hause und nutzen die bahnbrechende Methode für ihre Gesundheit.

Für jeden Bedarf ist etwas dabei. Vom Kraftzwerg "Little Atmos" bis zur Premiumausführung "Avant Garde" - Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Varianten für verschiedene Einsatzbereiche. Airnergy ist wissenschaftlicher Vorreiter und technologischer Erstentwickler dieser einzigartigen Biotechnologie. Die Airnergy International GmbH verfügt seit der Gründung im Jahre 2000 über Patent, Marke, Technologie und Know-how sowie ein konsequentes Qualitäts-, Service-, Produktions- und Unternehmensmanagement. Als Herstellungsunternehmen ist sie nach DIN EN ISO 13485:2003 sowie nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 und dem Umweltstandard DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Airnergy steht für nachhaltiges Denken, Handeln und Wirtschaften. Zahlreiche internationale Auszeichnungen (z. B. Jahrhundertaward für Innovation der Fitness Tribune, Wissenschaftspreis der Internationalen Prevention Organisation IPO für Innovation, der Five Star Diamant Green Innovation Award der American Academy of Hospitality Services) sprechen für sich. Weitere Informationen unter: https://airnergy.com

