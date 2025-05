Startseite Substanz statt Spekulation - Früh & Partner auf der Invest 2025 in Stuttgart Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-05-07 09:57. Auf der Invest 2025 in Stuttgart präsentiert die Früh & Partner Vermögensverwaltung ihre Philosophie des wertorientierten Investierens. Vaduz/Stuttgart - 7. Mai 2025. Globale Handelskonflikte, volatile Märkte und politische Unsicherheiten treiben viele Anleger auf die Invest 2025 in Stuttgart. Die führende Messe für Finanzen und Geldanlagen im deutschsprachigen Raum öffnet am 9. und 10. Mai 2025 ihre Tore. Mit über 140 Ausstellern, mehr als 300 Vorträgen bietet sie eine Plattform für den Austausch zwischen Finanzprofis, Anlegern und Interessierten. Rund 13.000 erwartete Fachleute und privates Publikum blicken besonders auf Anlageformen, die mehr Sicherheit und Stabilität versprechen. Auch die unabhängige Vermögensverwaltung Früh & Partner mit Sitz in Liechtenstein ist vor Ort - mit klaren Antworten auf diffuse Märkte. Wie Value Investing wieder zum Ruhepol im Depot wird. Die jüngsten Entwicklungen in der US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump sorgen weltweit für Verunsicherung. Die Einführung eines Mindestimportzollsatzes von 10 Prozent auf alle Einfuhren in die USA sowie zusätzliche Zölle auf Produkte aus Ländern mit Handelsüberschüssen, darunter Deutschland, haben erhebliche Auswirkungen auf globale Lieferketten und Investitionsentscheidungen. Diese protektionistischen Maßnahmen führen dazu, dass viele Unternehmen ihre Investitionspläne überdenken und strategische Entscheidungen aufschieben. Die Unsicherheit über zukünftige Handelsbeziehungen und mögliche weitere Zollerhöhungen belastet die wirtschaftliche Planungssicherheit. Value Investing: Eine bewährte Strategie in turbulenten Zeiten In diesem Kontext gewinnt das Value Investing erneut an Bedeutung. Diese Anlagestrategie, die auf langfristige Investments in unterbewertete Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten setzt, bietet Anlegern einen stabilen Ansatz in volatilen Zeiten. Auf der Invest 2025 in Stuttgart präsentiert die Früh & Partner Vermögensverwaltung ihre Philosophie des wertorientierten Investierens. In Halle 4, Stand 4A80, stehen die Experten aus Liechtenstein für persönliche Gespräche zur Verfügung und erläutern, wie sie in einem unsicheren Marktumfeld stabile Renditen erzielen. Die aktuelle Marktvolatilität und die Unsicherheiten in der globalen Handelspolitik erfordern Anlagestrategien, die auf langfristiger Stabilität basieren. Value Investing, bekannt durch Investorenlegenden wie Warren Buffett, fokussiert sich auf den inneren Wert eines Unternehmens und bietet somit eine solide Grundlage für langfristige Investments. Früh & Partner: Langfristige Partnerschaften und individuelle Lösungen Die Früh & Partner Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Liechtenstein verfolgt einen disziplinierten Investmentansatz, der auf einer tiefgehenden Analyse und einem klaren Verständnis der Unternehmenswerte basiert. "In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es entscheidend, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf bewährte Prinzipien zu stützen", betont Ralph Früh, Vorsitzender der Geschäftsleitung. "Unser Ziel ist es, für unsere Kunden stabile und nachhaltige Renditen zu erzielen." Invest 2025: Austausch und Wissenstransfer Die Invest 2025 bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Anlegern, Finanzexperten und Dienstleistern. Mit über 140 Ausstellern und einem umfangreichen Vortragsprogramm können Besucher tiefgehende Einblicke in aktuelle Anlagestrategien und Marktanalysen gewinnen. Besonders hervorzuheben sind die Masterclasses, in denen Experten praxisnahe Lösungen für komplexe Finanzthemen präsentieren. Einladung zum persönlichen Gespräch Besucher der Invest 2025 sind herzlich eingeladen, bei der Früh & Partner Vermögensverwaltung in Halle 4, Stand 4A80 vorbeizuschauen. Dort stehen Ralph Früh, Harald Wild und Stefan Wiedemann für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte erfahren mehr über die Philosophie des Value Investing, die Vorteile des Standorts Liechtenstein und individuelle Lösungen für die Vermögensverwaltung. Weitere Informationen zur Invest 2025 finden Sie unter: https://www.messe-stuttgart.de/invest/ Für Presseanfragen und Terminvereinbarungen kontaktieren Sie bitte: Irina Oster, Wilfried Große-Berg

