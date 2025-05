Startseite Impulse für die Cloud-Zukunft: Dominik Seucan ergänzt die Geschäftsführung bei centron Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-05-05 08:27. Dominik Seucan ergänzt seit dem 01. Mai 2025 die Geschäftsführung der centron GmbH. Seit Mai 2025 ist Dominik Seucan Teil der Geschäftsleitung der centron GmbH. Im Gespräch spricht er über seinen Weg im Unternehmen, den Wandel zum Cloud Provider, die Bedeutung einer starken Teamkultur - und warum einfache, skalierbare IT die Voraussetzung für echte digitale Transformation ist. Herr Seucan, Sie sind 2022 bei centron eingestiegen - damals als Projektmanager für die ccloud. Was hat Sie damals gereizt? Ich hatte das Glück, zu einem Zeitpunkt ins Unternehmen zu kommen, an dem viele Weichen neu gestellt wurden. Die ccloud als Plattform war damals schon etabliert, aber es war klar, dass das volle Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft war. Ich wollte mitgestalten - technologisch, strategisch und im täglichen Miteinander. Dass ich diesen Weg später als Head of Operations weitergehen durfte, hat mich sehr motiviert. Und jetzt freue ich mich, diese Entwicklung auf Geschäftsleitungsebene weiterzuführen. Welche Schwerpunkte setzen Sie jetzt in Ihrer neuen Rolle - strategisch wie operativ? Wir führen unseren Transformationsweg konsequent weiter: von einem klassischen Managed Service Provider hin zu einem offenen, modularen Cloud Provider mit einem klaren Fokus auf Plattformdenken und Nutzerzentrierung. Auf der einen Seite werden wir den Premium-Service für anspruchsvolle Kunden deutlich vertiefen - mit persönlicher Betreuung, individuellen Architekturen und einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Gleichzeitig erweitern wir unser Self-Service-Angebot so, dass Unternehmen ihre digitale Transformation deutlich beschleunigen können: schnell starten, sicher skalieren, flexibel erweitern - ohne technische Hürden. Wo sehen Sie centron in zwei bis drei Jahren? Wir wollen einer der agilsten Cloud-Infrastrukturanbieter für den Mittelstand in Deutschland sein - mit einem starken Kern, aber auch mit der Fähigkeit, branchen- und projektspezifisch zu skalieren. In zwei Jahren soll unsere Plattform so modular und intuitiv sein, dass neue Use Cases sofort umsetzbar werden - egal ob Kubernetes, GPU-Compute, Datenanalyse oder hybride Szenarien. Gleichzeitig wollen wir unsere Enterprise-Angebote ausbauen, zum Beispiel durch technische Account-Begleitung, SLA-orientierte Dienste, automatisierte Sicherheitsfeatures und Monitoringlösungen. Und wir schließen weiteres Wachstum auch international nicht aus - aber erst dann, wenn wir technologisch perfekt aufgestellt sind. Wie wichtig ist dabei das Team hinter der Plattform? Enorm wichtig. Ich bin überzeugt: Technologie entsteht nicht durch Tools - sie entsteht durch Menschen. Alles, was wir bisher erreicht haben, war nur möglich, weil hier ein Team mitzieht, das Verantwortung übernimmt, Ideen einbringt und mit einem gemeinsamen Anspruch unterwegs ist. Wir setzen auf Vertrauen, Klarheit und die Möglichkeit, sich persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln. Das ist kein "Nice to have", sondern zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Und wie passt der deutsche Mittelstand in dieses Bild? Perfekt. Der Mittelstand denkt unternehmerisch, will unabhängig bleiben - aber braucht leistungsfähige, verständliche und sichere Infrastruktur. Genau das liefern wir: IT, die nicht überfordert, sondern stärkt. Wir sehen centron als Übersetzer zwischen Tech und Business - mit einem klaren Ziel: Wer digital wachsen will, soll bei uns eine Plattform finden, auf der das schnell, sicher und partnerschaftlich möglich ist. Was dürfen Kunden und Partner 2025 konkret erwarten? Wir arbeiten an vielen Fronten gleichzeitig: Unsere Plattform wird technisch schlanker, gleichzeitig funktionsreicher. Wir überarbeiten das Dashboard, vereinfachen das Billing, bauen automatisierte Sicherheitstools aus und setzen verstärkt auf API-first-Strategien. Im Bereich Managed Services legen wir die Messlatte höher - durch noch individuellere Setups, direkte Ansprechpartner und smarte Erweiterungen. Unser Anspruch bleibt: Nicht einfach nur mitlaufen - sondern technologisch wie menschlich vorangehen. Alle offiziellen Informationen zur Erweiterung der Geschäftsführung und zu den strategischen Zielen von centron finden Sie in unserer aktuellen Pressemitteilung . Weitere Informationen: www.centron.de Für Rückfragen und Presseakkreditierungen wenden Sie sich bitte an: centron GmbH

Heganger 29

96103 Hallstadt

Telefon: +49 951 968340

E-Mail: info@centron.de Kontakt für die Presse:

Ludwig Heidenreiter

centron GmbH

Heganger 29

96103 Hallstadt

Telefon: +49 951 968340

E-Mail: L.Heidenreiter@centron.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: centron GmbH

Herr Dominik Seucan

Heganger 29

96103 Hallstadt

Deutschland fon ..: +49 (0) 951 / 96 83 40

web ..: https://www.centron.de/

email : info@centron.de Über centron Die centron GmbH mit Sitz in Hallstadt bei Bamberg ist seit 1999 zuverlässiger Partner für digitale Infrastruktur in Deutschland. Das Unternehmen betreibt eines der modernsten Rechenzentren in Süddeutschland und bietet mit seiner ccloud³-Plattform skalierbare Cloud-, Hosting- und Managed Services. centron unterstützt insbesondere den Mittelstand mit individuellen Lösungen - schnell, sicher und partnerschaftlich. Pressekontakt: centron GmbH

Herr Ludwig Heidenreiter

Heganger 29

96103 Hallstadt fon ..: +49 (0) 951 / 96 83 40

email : info@centron.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten