COSMINO AG: Transparenz in der Fertigung verbessert den Prozess

Transparenz in der Fertigung verbessert den Prozess Miss es oder vergiss es. Subjektivem Wissen über die Produktion fehlen die nötigen Fakten, um Verbesserungen zu bewerten und letztlich durchzuführen. Zudem unterscheiden sich die Meinungen über die Ursachen von Stillständen von Person zu Person und von Abteilung zu Abteilung.

Die Projektbetreuer der COSMINO AG aus Nürnberg sind sich aber einig: in jeder Produktion steckt deutlich mehr Potenzial, als vor der Systemeinführung vermutet wurde. Und daher wird mit der Softwarelösung Cosmino Panteo die gesamte Planbelegungszeit protokolliert. Verschwendung, wie Stillstände, wird über einen Erfassungsdialog direkt mit der Ursache befundet. So gelingt es Kunden der COSMINO AG, eine für alle gültige Datenbasis zu schaffen, mit der die Potenziale Ihrer Fertigung identifizieren und bewerten können.

Die TPM- und Lean- Lehre spricht von sieben Verschwendungsarten, die dadurch transparent analysiert und bewerten können: 1. Wartezeiten verringern: Das Warten auf Personal, Material, Klärungen usw. kostet viel Zeit. Eine Echtzeiterfassung ermöglicht es, bei Wartezeiten schneller zu informieren und notfalls zu eskalieren. Allein das hat schon einen spürbaren Effekt auf die Reaktionszeiten. Indem Sie zudem die Kosten von Wartezeiten mit den Investitionen in eine Optimierung abgleichen, schaffen Sie die Entscheidungsbasis für sinnvolle Verbesserungsmaßnahmen. 2. Überproduktion vermeiden: Bei unseren Kunden ist jederzeit ersichtlich, wann die Auftragssollmenge erreicht wird. Überproduktion ist Verlustzeit, zumindest dann, wenn dadurch kein Umsatz generiert wird. Am Erfassungsdialog kann auf baldige oder bereits entstehende Überproduktion visuell hingewiesen werden. Per Benachrichtigung wird eskaliert, falls nach Ablauf einer Zeitperiode noch nichts passiert. Die Überproduktion wird vermieden oder minimal gehalten. 3. Qualität kontinuierlich verbessern: Durch softwaregestützte Qualitätssicherung werden häufige Fehlerarten und deren Abhängigkeit zu Produkt und Prozess identifiziert. Über softwaregelenkte Prozesse sind die Null-Fehler zumindest zum Kunden möglich. Doch Verbesserung betrifft auch den Arbeitsplatz oder die Maschine selbst. Erfassen Sie alle Gründe für Stillstände und finden Sie heraus, was die Ursachen sind, wenn nicht produziert wird, und wie diese Ursachen reduziert werden können. 4. Unnötiger Transport: Bewegung von Material führt zu Personalkosten, Lagerkosten und erfordert Organisation. Erfassen Sie den Einfluss unnötiger oder zu spät erfolgter Transporte auf den Produktionsprozess und finden Sie so das richtige Maß. 5. Überbearbeitung: Erhöhter Materialbedarf, vielleicht auch aufgrund von Nacharbeit, ist ebenfalls teuer. Für die OEE-Kennzahl ist Nacharbeit Verlustzeit, denn sie wäre nicht nötig, wenn der Artikel bereits beim ersten Mal in Ordnung gewesen wäre. Der Nacharbeitsanteil ist somit eine relevante Kennzahl für die Verbesserung. Erfassen und Analysieren Sie jedoch auch die Gründe für Nacharbeit für die Prozessverbesserung und erfassen Sie den zusätzlichen Materialbedarf für die Nachkalkulation. 6. Hohe Bestände: Lagerplatz kostet Geld, doch der Kunde fordert flexible Lieferzeiten und hohe Varianz. Um beides auch ohne zusätzliche Vorratshaltung besser in den Griff zu bekommen, erfassen Sie Daten und schaffen Transparenz. So können Sie durch zielgerichtete Verbesserungen Engpässe abstellen, Zusatzschichten vermeiden und insgesamt flexibler und anpassungsfähiger für Ihre Kunden werden. Das Optimieren von Rüstzeiten über Workshops bietet zusätzliche Flexibilität bei Produktwechsel. 7. Unnötiger Verschleiß und Energieverbrauch: Dieser Punkt betrifft Mensch und Maschine gleichermaßen. Für Maschinen empfiehlt sich hier eine Erfassung und Analyse verschiedener Prozessparameter und des Energieverbrauchs je Zustand. Die Mitarbeiter dagegen erwarten, dass die von ihnen erfassten Daten zu Prozessverbesserungen führen. Interessanterweise liefern die Mitarbeiter an den Maschinen oft die besten Ideen und Vorschläge für Abstellmaßnahmen. Nutzen Sie dieses Potenzial. Sie werden auch im Gespräch mit Ihrem Team den Unterschied zwischen der zuvor subjektiven Einschätzung und der mit Cosmino Panteo erreichten Transparenz feststellen. Sie werden Probleme identifizieren, mit denen Sie gar nicht rechnen. Und Sie werden Lösungen dafür finden.