Startseite Weiblichkeit neu denken - Fiona A. Grunzke auf dem Founder Summit 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-03-26 13:52. Fiona A. Grunzke spricht auf dem Founder Summit 2025 über die neue Weiblichkeit - kraftvoll, intuitiv und jenseits von Rollenbildern. Ein Impuls für Verbindung, Tiefe und inneres Vertrauen. Wiesbaden. Auf dem diesjährigen Founder Summit, der am 13. und 14. April im Rhein-Main CongressCenter Wiesbaden stattfindet, wird Fiona A. Grunzke als Speakerin auf der Bühne stehen. Mit ihrem Vortrag über die neue Weiblichkeit bringt sie ein Thema ins Rampenlicht, das viele Menschen bewegt - und das den Wandel unserer Zeit auf besondere Weise widerspiegelt. Fiona A. Grunzke ist Speakerin, Mentorin und Wegbegleiterin für Frauen, die ihre eigene Wahrheit leben und sich mit sich selbst und anderen auf neue Weise verbinden wollen. In ihrer Arbeit zeigt sie, wie tief verwurzelte Prägungen Frauen oft daran hindern, ihre wahre Kraft zu leben - und wie genau diese Kraft in Verbindung, Intuition und innerer Stabilität liegt. Ihre Botschaft: Tiefe darf leicht sein. Weiblichkeit darf kraftvoll sein. Und wahre Verbindung ist der Schlüssel zu echter Veränderung. Der Founder Summit gilt als eine der inspirierendsten Veranstaltungen für Persönlichkeitsentwicklung und neue Wege des Zusammenlebens. Mehr als 8.000 Menschen kommen hier zusammen, um sich auszutauschen, weiterzuentwickeln und neue Impulse zu empfangen. Der Beitrag von Fiona A. Grunzke fügt sich nahtlos in diese Vision ein - und schafft Raum für ein neues Verständnis von Weiblichkeit jenseits von Rollenklischees und Kampfmodellen. "Es geht nicht um mehr Tun oder mehr Leistung. Es geht darum, wieder in Kontakt mit dem zu kommen, was uns wirklich ausmacht - jenseits von Erwartungen. Wahre Weiblichkeit ist kein Konzept, sondern ein Zustand von innerer Verbundenheit, Vertrauen und gelebter Tiefe," sagt Grunzke im Vorfeld der Veranstaltung. Ihr Auftritt lädt dazu ein, gängige Vorstellungen zu hinterfragen und sich für ein neues Miteinander zu öffnen - getragen von Echtheit, Intuition und Mut zur Verletzlichkeit. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Christian Karlstedt

