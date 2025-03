Startseite Kali- und Kupfermärkte werden wachsen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-03-13 12:40. Der Kalibedarf wird durchschnittlich um rund 5,7 Prozent jährlich wachsen. Auch der Kupferbedarf wird steigen. Laut Mordor Intelligence betrug der globale Kalidüngermarkt im Jahr 2024 gut 20 Milliarden US-Dollar. Für 2030 wird die weltweite Marktgröße auf mehr als 28 Milliarden US-Dollar geschätzt. Kalium ist ein essenzieller Nährstoff für Pflanzen. Es verbessert die Pflanzengesundheit, erhöht die Krankheitsresistenz und wirkt positiv auf die allgemeine Pflanzengesundheit ein. Die Prognosen für die globale Nachfrage sind optimistisch. Kalidünger spielt eine zentrale Rolle für die Landwirtschaft, welche ein bedeutender Lieferant von Lebensmitteln ist. Auch besitzt Kalidünger eine dominierende Stellung auf dem Düngemittelmarkt, gilt als Düngemittel Nummer eins. Besonders nachfragefreudig dürfte die Region Asien-Pazifik sein. Die Bevölkerungszahlen steigen, während die landwirtschaftliche Nutzfläche pro Kopf sinkt. Da die Rendite pro Hektar steigen muss, dürfte der Düngemittelmarkt gute Aussichten haben. Damit auch Unternehmen wie etwa Millennial Potash - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash... -. Dessen Kaliprojekt liegt im bergbaufreundlichen Gabun, Afrika. Die nötige Infrastruktur ist gegeben und bedeutende Abnehmerländer wie Indien, China und Brasilien sind nicht weit. Ein anderer Rohstoff, dem eine glänzende Zukunft nachgesagt wird, ist Kupfer. Es ist eines der am häufigsten verarbeiteten Metalle und es ist neben Aluminium das am stärksten gehandelte Industriemetall. Dieses Jahr konnte der Kupferpreis bereits deutlich gewinnen, nicht zuletzt wegen dem Thema Zölle. Laut einer von der International Copper Association in Auftrag gegebenen Studie wird der Kupferbedarf durch die immer stärkere Elektrifizierung der Automärkte steigen. Das ist ein Aspekt, aber noch andere Branchen wie etwa Windkraft werden für eine steigende Kupfernachfrage sorgen. Übrigens wird Kupfer auch bei Dieben immer beliebter, wobei sogar Windkraftanlagen ein Ziel sind. Kupfer ist das Geschäft von beispielsweise Mogotes Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-in... -. Das Unternehmen verfügt über Projekte in Chile und Argentinien im aussichtsreichen Bezirk Vicuña. Besonders hervorzuheben ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten