Startseite „Sprachintelligenz im Service“ – Umfrage zum Einsatz von sprachgesteuerter KI m Service Pressetext verfasst von Institut für Ko... am Fr, 2025-03-07 14:35. Die Nutzung sprachgesteuerter KI im Servicebereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sie unterstützt Unternehmen, den Kundenservice weiter zu verbessern, indem sie eine schnelle und effiziente Kommunikation mit den Kunden ermöglicht. Sprachassistenten wie Chatbots oder virtuelle Agenten können Anfragen rund um die Uhr bearbeiten, einfache Anliegen lösen und dabei eine menschliche Interaktion simulieren. Dies führt zu einer Verbesserung der Kundenzufriedenheit und einer Entlastung der Mitarbeiter. Durch den Einsatz von KI-gesteuerten Sprachsystemen können Serviceprozesse automatisiert werden, was sowohl Zeit als auch Kosten spart. Dabei erkennt die KI nicht nur gesprochene Sprache, sondern versteht auch Kontext und Emotionen, was zu präziseren und individuelleren Antworten führt. Ein weiterer Vorteil ist, daß diese Systeme kontinuierlich lernen und sich verbessern, sodaß sie mit der Zeit noch effizienter werden. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, wie etwa die Notwendigkeit einer hohen Sprachqualität und die Gewährleistung der Datensicherheit. Welches zusätzliche Potential bietet sich für Unternehmen durch den Einsatz von sprachgesteuerter KI im Service? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die aktuelle Online-Umfrage "Sprachintelligenz im Service des Instituts, die sich an Verantwortliche aus Management, Marketing, Vertrieb und Service in Unternehmen richtet. Direkt zur Umfrage gelangen interessierte Teilnehmer über nachfolgenden Link: https://de.surveymonkey.com/r/VBGCH5Q Die Umfrage läuft seit Anfang März und ist noch bis zum 30. April 2025 freigeschaltet. Erste Ergebnisse der Umfrage können ab Mitte Mai 2025 kostenlos auf der Internetseite des Instituts heruntergeladen werden.

