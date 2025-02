Startseite Telefontraining für den Vertriebsinnendienst steigert den Erfolg national und international Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-21 15:47. Vertriebsstärke am Telefon: Mit dem IFM-Telefontraining verbessert Marinetech seine Kundenkommunikation und steigert den messbar den Vertriebserfolg. Seit 2018 unterstützt unser Telefontraining für den Innendienst die Vertriebsmitarbeiter von Marinetech in Bremen dabei, ihre Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten nachhaltig zu verbessern. In den letzten sieben Jahren haben wir alle Mitarbeiter in den Bereichen Neukundengewinnung, X-Selling sowie der Reaktivierung inaktiver Kunden geschult. Marinetech, weltweit aktiv und erfolgreich als Edelstahlgroßhandel, besticht durch ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine freundliche Unternehmensatmosphäre. Nun gibt es fünf neue Mitarbeiter im Innendienst und Melanie Merz führte wieder ein Training mit anschließender Erfolgsbegleitung am Arbeitsplatz zur Steigerung des Vertriebserfolgs in Bremen durch. Peter Heumüller, Geschäftsführer von Marinetech, zeigt sich begeistert von den Trainings: _"Die Inhalte und die anschließende Begleitung am Arbeitsplatz sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiter die erlernten Methoden nachhaltig in die Praxis umsetzen."_ Ein besonderes Highlight: Die bewährten IFM-Schlüsselformulierungen wurden erfolgreich ins Polnische übersetzt und konnten bereits in der Umsetzungsbegleitung am Arbeitsplatz zu ersten Erfolgen führen. Lutz van Hülsen, Vertriebsleiter von Marinetech, schätzt den Mehrwert des Trainings: _"Ich danke dir, dass du die Kollegen so gut gecoacht und motiviert hast. Dein Training und dein Einsatz wirken nach und machen uns noch erfolgreicher."_ Nutzen des IFM Telefontrainings für den Vertriebsinnendienst: * Erfolgreiche Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege

* Effektive Einwandbehandlung und Nutzenargumentation

* Strukturierte Gesprächsführung für eine höhere Abschlussquote

* Stärkung der Kommunikationskompetenz für eine optimale Wirkung am Telefon

* Praxisnahe Übungen mit direktem Feedback für nachhaltige Umsetzung Mehr Informationen zum Telefontraining für den Innendienst finden Sie hier: Telefontraining Innendienst Die IFM-Trainer sind bundesweit für mittelständische Unternehmen im Einsatz und unterstützen diese mit praxisnahen Trainings, um den Vertriebserfolg nachhaltig zu steigern.

