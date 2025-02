Startseite Der goldene Vermögenswert Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-02-15 09:28. Gold hat innerhalb eines Jahres eine Wertsteigerung von mehr als 40 Prozent eingefahren. Ein Rekordhoch jagt das nächste, besonders seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Gold wird seinem Status als sicherer Hafen mehr als gerecht. Weiteren Zinssenkungen steht die US-Notenbank nach eigener Aussage skeptisch gegenüber. Dafür spricht auch nun der Anstieg der Teuerungsrate in den USA. Viele Analysten gehen von einem anhaltenden Aufwärtstrend beim Preis des edlen Metalls aus. Die 3000-US-Dollar-Marke ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Da müsste schon der US-Dollar stark aufwerten, damit dies den Aufschwung des Goldpreises bremsen kann. Ob die höheren Zölle den US-Dollar aufwerten, ist schwer zu sagen, aber tendenziell ist es meist so. Blickt man in die Zölle-Geschichte der USA, so waren Zölle eher schlecht für den Goldpreis. Aber viele Zölle-Ereignisse gab es nicht, so dass Prognosen in Zusammenhang mit höheren Zöllen schwierig sind. Langfristig dürfte die Wirtschaftsentwicklung, das Verhalten der Zentralbanken und der Einfluss von Krisen und Unsicherheiten die stärkeren Kräfte sein. Bei den Währungsreserven der Zentralbanken spielt Gold jedenfalls eine immer größere Rolle. Auch bei privaten Anlegern ist Gold das beliebteste Anlagevehikel. Nun konnte der Goldpreis in drei aufeinanderfolgenden Quartalen neue Allzeithochs für sich verbuchen und so befindet er sich jetzt in einem Bullenmarkt. Dies spricht auch in den kommenden Jahren dafür, dass der Goldpreis stetig weiter steigen wird. Die Zukunft für Gold sieht also gut aus. Ob tatsächlich, wie manche meinen, der Goldpreis bis 2030 bei über 5.000 US-Dollar je Unze stehen wird, werden wir sehen. Gold ist und bleibt das ultimative Werterhaltungsmittel, gibt Sicherheit und wirkt als Diversifikator im Portfolio. Auch Goldminenakten, wie beispielsweise Tudor Gold oder Chesapeake Gold sollten auf das richtige Pferd setzen. Tudor Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-cor... - verfügt über das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen und hochgradige Entdeckungen wurden getätigt. Chesapeake Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-c... - verfügt in Mexiko über das sehr große Metates Gold- und Silberprojekt. Dazu kommt noch das Talapoosa-Projekt (Gold und Silber) in Nevada und das Lucy-Projekt in Mexiko. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

