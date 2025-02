Startseite Sicherer Freizeitspaß am Mehliskopf dank Notfallkoffer von CARITIVA Pressetext verfasst von Rica_Roesner am Di, 2025-02-04 09:39. Montabaur, den 04.02.2025: Dank der Unterstützung durch die CARITIVA GmbH ist das Freizeit- und Sport-Zentrum Mehliskopf ab sofort mit einem stabilen, wetterfesten Notfallkoffer ausgestattet. Dieses Social-Sponsoring-Projekt verbessert die Sicherheit vor Ort und zeigt, wie Unternehmen und Einrichtungen gemeinsam Verantwortung übernehmen können. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem vielfältigen Angebot, von Kletterparks über Skilifte bis zur Bobbahn, zieht das Freizeit- und Sport-Zentrum Mehliskopf jährlich zahlreiche Besucher an. Sicherheit spielt dabei eine zentrale Rolle. Umso größer war die Freude, als CARITIVA dem Zentrum im Rahmen eines Social-Sponsoring-Projekts einen hochwertigen Notfallkoffer kostenfrei zur Verfügung stellte. Effektive Notfallhilfe mit robustem Equipment Der Koffer überzeugt durch seine robuste Bauweise und Wetterfestigkeit – ideale Eigenschaften für den Einsatz in einem Outdoor-Bereich. Dank seiner auffälligen orangenen Farbe ist er zudem leicht sichtbar, ein entscheidender Vorteil in Notfällen. Der Koffer beinhaltet Verbandsmaterial, eine Notrufeinrichtung mit direkter Ortung, einen akustikgeregelten Freisprecher mit klaren Anweisungen für den Ersthelfer und einen hochwertigen Defibrillator. „Ich bin sehr froh, dass wir den Koffer nun besitzen und dankbar, dass sich so viele Unternehmen für die Sicherheit unserer Gäste engagiert haben“, so Ronny Limp, stellvertretender Betriebsleiter de Freizeit- und Sport-Zentrum Mehliskopf GmbH & Co. KG. Kostenfrei durch Social Sponsoring Der Notfallkoffer wurde durch regionale Unternehmen ermöglicht, die Werbeflächen auf einer Fördertafel gebucht und damit den Koffer realisiert haben. Diese Form der Unterstützung stärkt nicht nur die Sicherheit am Mehliskopf, sondern fördert auch den Zusammenhalt in der Region. Den Sponsoren wird eine gut sichtbare Werbefläche geboten sowie die Möglichkeit gegeben, sich für die Allgemeinheit zu engagieren. Über das Freizeit- und Sport-Zentrum Mehliskopf Das Freizeit- und Sport-Zentrum Mehliskopf liegt im Herzen des Schwarzwalds und bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten für Abenteuerlustige und Naturliebhaber. Mit Attraktionen wie einem Klettergarten, einer Sommerrodelbahn, Skiliften und vielfältigen Outdoor-Angeboten ist der Mehliskopf ein beliebtes Ziel für Familien, Sportbegeisterte und Gruppen. Die Einrichtung legt besonderen Wert auf Sicherheit, Umweltbewusstsein und die Schaffung unvergesslicher Erlebnisse in der Natur. Durch kontinuierliche Investitionen in moderne Ausstattung und ein engagiertes Team wird der Mehliskopf seinem Ruf als führendes Freizeit- und Sport-Zentrum der Region gerecht. Über CARITIVA CARITIVA ist ein auf Social Sponsoring spezialisiertes Unternehmen, das soziale Einrichtungen mit Produkten unterstützt, die frei von Anschaffungskosten zur Verfügung gestellt werden. Lokale Unternehmen finanzieren Produkte wie Fahrzeuge, Erste-Hilfe-Ausrüstung und Informationsterminals, indem sie Werbeflächen darauf buchen.

CARITIVA bietet kostenfreie Unterstützung für die Bereiche Gesundheit, Menschen mit Beeinträchtigungen, Tafeln, Obdachlosenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe an. Durch ihr deutschlandweites Netzwerk aus zahlreichen Sponsoren fördert das Unternehmen effektiv gemeinnützige Arbeit und erleichtert den Alltag sozialer Einrichtungen. Hunderte erfolgreich umgesetzte Projekte sind Zeugnis dafür.