Startseite Wöllhaf-Gruppe expandiert mit innovativen Souvenir-Konzepten am Flughafen Frankfurt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-23 12:29. Wöllhaf eröffnet 2026 zwei neue "Germany On My Mind"-Stores im Terminal 3 des Frankfurter Flughafens - mit innovativem Design, digitalen Elementen und typisch deutschen Produkten. Zwei neue ›Germany On My Mind‹ Stores eröffnen 2026 in Terminal 3 Die Wöllhaf-Gruppe setzt ihren Erfolgskurs im Einzelhandel am Flughafen Frankfurt fort. Nach dem Gewinn einer Ausschreibung wird das Unternehmen ab März 2026 zwei neue Souvenir-Shops im neuen Terminal 3 eröffnen. Damit baut Wöllhaf seine Präsenz an Deutschlands größtem Flughafen deutlich aus - die Vertragsunterzeichnung erfolgte kürzlich im Jubiläumsjahr der Retailsparte des Unternehmens. Seit 2009 ergänzt Wöllhaf Retail die gastronomischen Angebote des Dienstleistungsanbieters an deutschen Verkehrsstandorten. Bewährtes Konzept wird weiterentwickelt und erweitert Die Wöllhaf-Gruppe baut mit den beiden neuen Stores in Terminal 3 auf dem Erfolg des bestehenden ›Germany On My Mind‹ Konzepts auf und entwickelt dieses gleichzeitig weiter. Der ›Germany On My Mind‹ Store mit 139 Quadratmetern am zentralen Non-Schengen Marktplatz setzt auf eine warme, helle Atmosphäre mit Naturholz und innovativen digitalen Elementen. Raumbildende Elemente mit großformatigen Tischen bilden einen ›Marktplatz‹ im Store und ermöglichen die Präsentation verschiedener Themen rund um Handwerkskunst, Spielwaren, Schreibwaren, Essen und Trinken. Das ausgebaute Konzept präsentiert sich als moderner Multibrand-Store mit einzigartigem Wiedererkennungswert und hoher Aufenthaltsqualität. In einer warmen, hellen Umgebung werden typisch deutsche Produkte und Handwerkskunst aus verschiedenen Kategorien inszeniert. Highlights des neuen Storedesigns: * Naturholz, stimmige Farben und Filz als Rahmen

* Raumbildende Elemente mit großformatigen Tischen

* Rückwandgestaltung inspiriert von modernen Holzbauten

* Digitale Elemente für zusätzliche Information und Fernwirkung

* Erstklassige Serviceangebote inklusive Self-Checkout-Optionen Der 64 Quadratmeter große ›Germany's Selection‹ Shop im Pier J präsentiert sich in elegantem Gold, Schwarz und Naturholz und zeigt mit dem Hirschkopf seine Zugehörigkeit zur Erfolgsmarke der Wöllhaf-Gruppe. Hier finden Reisende eine besonders kuratierte Auswahl an hochwertigen deutschen Produkten und Marken wie beispielsweise Steiff aber auch saisonale Themen wie das Oster- oder Oktoberfest rücken in den Fokus. Beide Stores setzen auf digitale Elemente wie große Screens für zusätzliche Informationen und Fernwirkung. Die neuen Konzepte bieten Reisenden ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an hochwertigen deutschen Produkten, von traditionellen Souvenirs bis hin zu modernem Design und regionalen Spezialitäten. Besonderer Wert wird auf Authentizität, Qualität und emotionale Ansprache gelegt. Mit der Konzepterweiterung unterstreicht Wöllhaf seine Position als innovativer Anbieter im Flughafen-Einzelhandel. »Wir freuen uns, dass unser Ansatz ›Souvenirs neu zu präsentieren‹ bei den Reisenden ankommt und wir unsere Präsenz am Frankfurter Flughafen deutlich vergrößern können«,

erklärt Jörg Rösemeier, geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe. Bestehende Stores: Germany On My Mind

Terminal 1 Bereich B, Sicherheitsbereich Ebene 2

Öffnungszeiten: werktäglich von 6 bis 22 Uhr germany & more

Terminal 1 Bereich B, Öffentlicher Bereich Ebene 2

Öffnungszeiten: werktäglich von 6 bis 21.30 Uhr Neu am Frankfurt Airport ab 2026: Germany On My Mind

Terminal 3 Marktplatz, Sicherheitsbereich

Flächengröße: 139,21qm Germany's Selection

Terminal 3 Pier J, Sicherheitsbereich

