Startseite AFD: Offener Rassismus gegen Schwarze, Grüne & SPD: subtiler Rassismus - Doch was schadet den Schwarzen am meisten? Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2025-01-15 13:37. Der lautlose Krieg weißer Anti-Rechten, Antirassisten und Eliten gegen Schwarze

Der gefährlichste Rassismus gegen Schwarze ist nicht der offene Hass der Rechten – „Der schädlichste Feind ist der Freund, der dich lähmt – Afronismus und die weiße Rettungsillusion“ Hier geht’s zum Exposé: https://indayi.de/subtiler-rassismus/ Das Buch erscheint im Sommer 2025 bei indayi edition by Dantse Dantse! Das Spiel der guten und schlechten Polizisten: Warum weiße Anti-Rassisten die gefährlichsten Gegner für Schwarze sind

„Der lautlose Verrat: Wie weiße Retter-Figuren subtile Angriffe nutzen, um Schwarze zu entmachten, ihre Bewegungen zu sabotieren und ihre Identität zu zerstören.“ Nichts sehen, nichts hören, nichts reden

Der schädlichste Rassismus gegen Schwarze kommt nicht von den Rechten, die laut ihre Abneigung äußern, sondern von den Linken, die ihre Vormachtstellung unter dem Deckmantel des Antirassismus sichern. Diese subtilen Angriffe der weißen Antirassisten und Eliten sind lautlos, aber zerstörerisch. Sie entmachten Schwarze, sabotieren ihre Kämpfe und rauben ihnen ihre Identität – von innen heraus, still, subtil und tödlich. „Der gefährlichste Feind ist der Freund, der dir die Kraft nimmt.“

Die größten Gegner der Schwarzen sind nicht jene, die mit offenem Hass auftreten, sondern jene, die sich als ihre Retter inszenieren, während sie gleichzeitig verhindern, dass Schwarze die Privilegien infrage stellen, von denen sie am meisten profitieren. Diese weißen Anti-Rassisten sagen laut, dass sie gegen Rassismus sind, aber sie schweigen, wenn es um subtile Diskriminierungen geht, und vermeiden es, ihre eigene Macht und Rolle in einem rassistischen System kritisch zu hinterfragen. Der subtile Afronismus – die gefährlichste Form des Rassismus

Der gefährlichste Rassismus ist nicht der laute, der von der rechten Ecke kommt, sondern der subtile, der sich hinter vermeintlichem „Wohlwollen“ versteckt. Weiße Anti-Rassisten und Eliten untergraben systematisch die Bewegungen Schwarzer, indem sie sie mit ihrer „Hilfe“ schwächen. Sie präsentieren sich als Verbündete, während sie stillschweigend sicherstellen, dass die bestehende Machtstruktur nicht gefährdet wird. Wie funktioniert das? Sie übernehmen die Führung in Diskursen über Rassismus und lenken die Gespräche in Richtungen, die für sie bequem sind. Sie definieren, was „akzeptabler“ Rassismus ist, und zensieren die Stimmen von Schwarzen, die andere Realitäten und Perspektiven einbringen wollen. Beispiele von subtilem Rassimus

Bewegungen wie Black Lives Matter werden durch die Kontrolle weißer Verbündeter gezähmt, die die radikaleren Forderungen oft ablehnen und sie auf symbolische Aktionen reduzieren.

Mediale Darstellungen von Schwarzen fokussieren sich fast ausschließlich auf „Erfolgsgeschichten“, die durch die Gnade weißer Eliten möglich wurden, und lassen dabei all jene Stimmen außen vor, die das System direkt infrage stellen.

Die gefährliche Banalisierung des Kampfes gegen Rassismus

Rassismus ist mittlerweile ein Lifestyle geworden. Für viele weiße Anti-Rassisten ist es eine Möglichkeit, sich selbst zu profilieren, ohne die eigentlichen Probleme anzugehen. Sie posten Hashtags, kaufen T-Shirts mit Slogans und besuchen Demonstrationen, aber wenn es darum geht, wirklich Verantwortung zu übernehmen und ihre Privilegien zu hinterfragen, schweigen sie. Weiße Anti-Rassisten inszenieren sich als „Retter“

Sie stellen sich selbst als moralische Vorbilder dar, während sie den Schwarzen subtil zu verstehen geben, dass ihre Erfolge ohne weiße Unterstützung unmöglich wären. Dies führt dazu, dass viele Schwarze sich in Abhängigkeit zu weißen Eliten befinden und ihre eigene Macht nicht voll entfalten können. „Der gefährlichste Feind ist der Freund, der dich schwächt.“

Subtiler Rassismus durch vermeintliche Verbündete ist besonders gefährlich, weil er Schwarze dazu bringt, ihre eigene Realität zu hinterfragen. Wenn ihre Erfahrungen von Diskriminierung als „übertrieben“ oder „missverstanden“ abgetan werden, zweifeln sie an sich selbst. Das Ergebnis? Minderwertigkeitskomplexe, psychische Belastungen und eine geschwächte Identität. Beispiel

Adoptierte schwarze Kinder in weißen Familien kämpfen oft mit ihrer Identität, besonders wenn ihre Hautfarbe ignoriert wird. Ohne andere schwarze Vorbilder oder Beziehungen zu schwarzen Communities wachsen sie isoliert auf und internalisieren den subtilen Rassismus ihrer Umgebung. Viele von ihnen leiden später unter psychischen Problemen – einige begehen sogar Selbstmord, weil sie das Gefühl haben, nirgends dazuzugehören. „Nichts sehen, nichts hören, nichts reden“

Die größte Waffe der weißen Anti-Rassisten ist ihr Schweigen. Sie hören die Stimmen der Schwarzen, sehen die Ungerechtigkeiten, die sie täglich erleiden, und erleben ihre eigene privilegierte Position – aber sie reden nicht darüber. Sie schützen ihre Komfortzone, indem sie die tiefgreifenden Probleme der systemischen Diskriminierung ignorieren. Der subtile Verrat

Während sie öffentlich gegen rechte Parteien wie die AfD auftreten, ignorieren sie die subtilen Formen des Rassismus, die tief in ihren eigenen Strukturen verwurzelt sind. Dies ist ein Verrat an den Schwarzen, die sich auf sie verlassen, um echte Veränderungen zu bewirken. Es reicht!

Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Entlarve den verborgenen Rassismus, der uns systematisch schadet. Brich das Schweigen, öffne die Augen und stell dich der Wahrheit. Der subtile Afronismus, der von weißen Anti-Rassisten und Eliten ausgeht, ist ein lautloser Krieg gegen Schwarze – und es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden. „Der gefährlichste Feind ist nicht der offene Rassist, sondern der scheinbare Freund, der dir die Kraft nimmt. Der subtile Afronismus der weißen Anti-Rassisten und Eliten zerstört uns von innen heraus – still, subtil und tödlich.“ Hier geht’s zum Exposé: https://indayi.de/subtiler-rassismus/ Das Buch erscheint im Sommer 2025 bei indayi edition by Dantse Dantse! Der Autor des Buches über subtilen Rassismus

Dantse Dantse

898px-Dantse_Dantse-225x300 AFD: Offener Rassismus gegen Schwarze, Grüne & SPD: subtiler Rassismus - Doch was schadet den Schwarzen am meisten?

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Wissenslehrer, Wissenscoach, Unternehmer und mehrfacher Bestsellerautor mit über 150 Büchern auf Deutsch und in weiteren Weltsprachen. Er schreibt Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane. Er ist Verleger, Gründer, Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis andere Akzente, als in einer sogenannten normalen Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Das hat etwas Erfrischendes und Inspirierendes und Bereicherndes. Als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie beispielsweise Familie, Energievampirismus, Sexualität, Homosexualität, Rassismus, Organhandel, psychische Störungen, sexueller Missbrauch in der Familie usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politische Blog-Kommentare. Die Bücher von Dantse Dantse, die alle afrikanisch inspiriert sind, verändern das Leben.

Sie sollen helfen beim Nach- und Umdenken, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zusammenzubringen und Afrika zu ehren. Der charmante Verleger von indayi edition (https://www.indayi.de), dem Verlag für besondere Bücher, sagt: „Mein Traum ist es, noch mehr Bücher afrikanischer Autor:innen zu verlegen“. Afrika steht für Dantse Dantse im Zentrum seiner Arbeit. Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre DantseLogik (www.dantse-logik.com), die ihn zu einem begehrten Wissenslehrer und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Abgesehen davon ist er auch Gründer des Online-Portals KLICKLAC, einer Online-Plattform für den An- und Verkauf von digitalen Ratgebern (http://www.klicklac.de). Dieser Online-Marktplatz ermöglicht es Autor:innen und Beratenden sowie Menschen anderer Berufsgruppen weltweit, ihr Wissen oder auch ihre Bücher kapitelweise in Text-, Audio- oder Videoform zu verkaufen. Die User:innen sollen ebenfalls davon profitieren: Sie können für wenig Geld den Rat kaufen, den sie wirklich brauchen und müssen nicht das ganze Buch erwerben. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm: „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf.“ Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Seine Bücher werden nun in vielen Sprachen der Welt übersetzt und veröffentlicht, damit mehr Menschen von seinem Wissensschatz profitieren können. Über indayi Vorname

Dantse Nachname

Dantse Adresse

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt Homepage

https://indayi.de/ Branche

Verlag Komplettes Benutzerprofil betrachten