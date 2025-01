Mit Silberinvestments können Anleger punkten

2024 hat der Silberpreis mehrere Mehrjahreshöchststände erreicht. Zuvor notierte er zwischen 18 und 26 US-Dollar je Feinunze.

2024 waren es besonders die erwarteten Zinssenkungen durch die Fed, die sich günstig auf den Silberpreis ausgewirkt haben. In 2020 konnte sich der Preis für das Edelmetall bis auf fast 30 US-Dollar je Unze verdoppeln. Es war die Zeit, als Zentralbanken und Regierungen für Liquidität sorgten, um den Pandemie-Auswirkungen zu begegnen. Heute ist es vor allem die große Nachfrage der Industrie nach Silber, die den Preis anheizt. Denn Silber ist ein Hochtechnologiemetall. Zudem haben Anleger erkannt, dass Silberinvestitionen Portfoliorisiken verringern und diversifizieren können - ebenso wie Gold gilt Silber als sicherer Hafen. Das Metall profitiert von geopolitischen Krisen. Und das jetzt herrschende Silberdefizit erhöht die Attraktivität des edlen Metalls, das ja über die bekannte Doppelfunktion verfügt. Andere Rohstoffe hängen meist nur von einer Nachfrageseite ab. Silber-ETFs gibt es übrigens seit 2008. Sie machen inzwischen mehr als eine Milliarde Unzen Silber aus.

Silber wird nicht nur in der wachsenden Solarbranche verbaut, sondern kann in immer mehr industriellen Anwendungen mit seinen Eigenschaften punkten. Aber die Solarbranche wird ein dynamischer Silbernachfrager bleiben. So kann beispielsweise die Effizienz von Solarzellen durch die Zugabe von Silber gesteigert werden, denn es weist eine gute Lichtabsorption in den Solarzellen auf. Und es kann gemäß Versuchen Zinnverlust unterdrücken sowie Defekte verbessern. Dies dürfte zur Entwicklung verschiedener Solarzellentechnologien führen. Für einen weiteren Anstieg des Silberpreises dürfte die Zukunft also rosig aussehen. Eine Entwicklung, die auch Unternehmen mit Silber in den Projekten zugutekommen wird.

Da wäre Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - mit seinen Silber- und Silber-Zink-Blei Projekten in Mexiko. Besonders das Codero-Projekt des Unternehmens besitzt immens große Silberressourcen.

Silber und Gold hat Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - im Visier, dies in drei Projekten ebenfalls in Mexiko. Das La Giutarra-Projekt sorgt bereits für Einnahmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -).

