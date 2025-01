Startseite Geht es der Wirtschaft gut, geht es auch dem Kupferpreis gut Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-15 12:33. Kupferexperten sehen für die nächsten Jahre ein erhebliches Nachfragewachstum beim Kupfer. Dafür sprechen mehrere Gründe. Noch ist der Kupferpreis zu niedrig, damit Investitionen in die Entwicklung neuer Vorkommen und in die Produktion gesteckt werden. Zwar leidet noch immer Chinas Wirtschaft - welche wichtig für den Kupferverbrauch ist - jedoch scheint der Druck auf die chinesische Regierung zuzunehmen. Stärkere und mehr Stimulierungsmaßnahmen werden gefordert. China hat bereits eine Lockerung der Zins- und Geldpolitik verkündet. Dies ist der erste Schritt, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. Weiter positiv für die Preisentwicklung beim Kupfer ist die zunehmende Verknappung, die Versorgungslage ist angespannt. Schließlich ist das rötliche Metall ein zentraler Rohstoff für die Energiewende. Die Elektromobilitätsbranche, die Elektroindustrie, Maschinenbau und die Bauindustrie sind auf das Metall angewiesen. Im Frühjahr 2024 erreichte der Kupferpreis ein neues Rekordhoch, dann im Verlauf des Jahres ging es preislich wieder nach unten. Verursacht war dies wohl durch die Sorgen bezüglich der chinesischen Wirtschaftsentwicklung. Für 2025 rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem stabilen globalen Wirtschaftswachstum. So entwickelt sich die US-Wirtschaft Quartal für Quartal besser als erwartet. Die Inflationszahlen nähern sich dem gewünschten Ziel an und der Arbeitsmarkt scheint gemäß den Daten stabil zu sein. Die zukünftige Handelspolitik des designierten Präsidenten Donald Trump sorgt noch für Unsicherheiten, wobei manche von Rückenwind für die Wirtschaft ausgehen. Die Aussichten für die Europäische Union sprechen, anders als in den USA, laut dem IWF für Stagnation. Insgesamt wächst die Wirtschaft und so wird vermutlich die Nachfrage nach Kupfer stark sein. Dies tut dem Preis und den Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten gut, so beispielsweise Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals... -. Tätig in Chile und Argentinien, erscheint besonders das Kuper-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt in Argentinien besonders aussichtsreich. Kupfer und Zink, Gold und Silber besitzt Meridian Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-minin... - in Brasilien. Das Projekt Cabaçal glänzt mit einer sehr guten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societ... -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

