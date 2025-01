Gold und Silber tun dem Portfolio gut

Gold konnte in 2024 ein Plus von 27 Prozent einfahren, Silber wurde um rund 21 Prozent teurer.

Schaut man sich auf der Welt um, so ist der größte Preisanstieg beim Gold in Ägypten mit 108 Prozent zu verzeichnen. Die Inflation lag im November in Ägypten bei 25 Prozent. Auf Platz zwei ist Brasilien mit einem Plus von 62 Prozent vertreten. Hier machte die Inflation 4,8 Prozent aus. Es folgen Argentinien, Ghana, die Türkei, Mexiko, Russland. Auf jeden Fall, mit Ausnahme von Ägypten, war das Plus immer zweistellig. In US-Dollar gerechnet konnte das Edelmetall den größten Jahresgewinn seit 2010 für sich verbuchen. Bei Platin und Palladium war im vergangenen Jahr ein Preisrückgang zu verzeichnen. Hier hat sich wohl die schwächelnde Automobilindustrie ausgewirkt.

Der beste Monat in der bis 1970 zurückreichenden Goldpreis-Statistik ist übrigens mit deutlichem Abstand zu den anderen Monaten der Januar. Zu 65 Prozent endete der Januar mit einem Kursgewinn. Immer von Interesse ist ein Blick auf das Kaufverhalten der Zentralbanken. Einer der eifrigsten Goldkäufer, nämlich China, hat seine Goldreserven von Mai bis Oktober nicht vermehrt. Aber im November hat China wieder zugeschlagen und fünf Tonnen Gold eingekauft. Im Dezember waren es sogar etwa zehn Tonnen Gold, die zu den Reserven hinzugefügt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass China weiterhin Gold kaufen wird. Denn dieses ist nicht sanktionierbar. In den nächsten Monaten, wenn es zu den von Donald Trump angekündigten Zöllen kommt, wären Verunsicherungen auf den Märkten zu erwarten - gut für den Goldpreis. Inwieweit sich geopolitische Krisen ausweiten oder das Gegenteil passiert, wie beim Russland-Ukraine-Krieg ist schwer vorherzusagen. Sollte es allerdings einen Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen geben, wäre dies für den Goldpreis nicht so zuträglich. Auf der anderen Seite sind das Anlegerinteresse sowie der Goldhunger vielen Zentralbanken hoch. Dies sollte den Goldpreis stützen.

Die Werte von Bergbauunternehmen mit Gold und Silber in den Projekten sind für Investoren immer eine gute Idee, dazu gehört Produzent Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - mit seinen Projekten in Mexiko, zudem in Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - verfügt über Projekte mit Gold und Silber in Mexiko. Bei der Wiederbelebung der Mine La Guitarra steigert sich die tägliche Produktionsrate und Einnahmen werden erzielt.

