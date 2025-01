Startseite Indische Frauen besitzen riesige Goldreserven Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-08 11:54. Rund elf Prozent der weltweiten Goldreserven befinden sich in indischen Frauenhänden. Mit rund 24.000 Tonnen Gold verfügen indische Frauen über mehr Gold als die fünf größten Nationen zusammen, so das World Gold Council. Die USA besitzen rund 8.000 Tonnen Gold, die Goldreserven Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Russland hinzugerechnet, ist dies weniger als 24.000 Tonnen Gold. Die kulturelle Bedeutung des Edelmetalls ist in Indien also nicht zu unterschätzen. Gold ist bei Hochzeiten und als Generationenvermögen immer dabei. Besonders in Südindien wird viel Gold angehäuft. Gemäß den indischen Steuergesetzen dürfen verheiratete Frauen bis zu 500 Gramm Gold besitzen ohne irgendwelche Steuern in diesem Zusammenhang zu zahlen, für unverheiratete Frauen ist die erlaubte Goldmenge auf 250 Gramm beschränkt. Und Männer dürfen nur 100 Gramm Gold besitzen. Seit Oktober 2023 hat der Goldpreis rund 45 Prozent zugelegt. Auch Edelmetallminen haben kräftig zugelegt. Gold ist bei Anlegern weltweit begehrt und eine neue Hausse bei den Edelmetallen könnte es aufgrund mehrerer Faktoren geben. Einmal ist es der Goldhunger der Zentralbanken, der anhalten dürfte. Und dass Gold ein strategischer Vermögenswert ist, gilt auch für private Investoren. Die Goldnachfrage in bestimmten Märkten wie Indien ist groß, ebenso die Nachfrage aus dem außerbörslichen Handel. Ein weiterer Punkt sind die westlichen Anleger, die in den vergangenen Monaten sich wieder verstärkt den börsengehandelten Gold-ETFs zugewandt haben. All dies könnte den Goldpreis weiter nach oben treiben und gereicht so auch zum Plus für Goldunternehmen. Zu den gut aufgestellten Goldgesellschaften gehören Fury Gold Mines und Collective Mining. Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mine... -, aktiv in Quebec und Nunavut, ist bestens finanziert und startet die Explorationssaison 2025 mit einem Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Éléonore South in Quebec. Collective Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-min... - kümmert sich um Gold, Silber, Kupfer und Wolfram und ist tätig in Kolumbien. Besonders das Guayabales-Projekt punktet mit hochgradigen Gold-Silber-Kupfer-Wolfram-Ressourcen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

