Startseite Ich werd' erst jung in späten Jahren Pressetext verfasst von Michael Shannon am Di, 2025-01-07 12:03. Michael W. K. Shannon „Ich werd‘ erst jung in späten Jahren“. Eine einzigartige Sammlung von Gedichten, tagebuchartigen Notizen und satirischen Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aus einer Zeitspanne von über vier Jahrzehnten, geprägt von früher tiefer Verzweiflung und tot geglaubter Hoffnung hin zum humoristischen Blick auf das Panoptikum des Lebens: ein Spektrum von Erlebtem, Durchlittenem und Fiktivem. Das persönlichste Buch des Autors. Die Botschaft: Es ist wert zu überleben.

Erschienen 2024 bei Buchschmiede, erhältlich als E-Book oder Paperback im Buchschmiede-Buchshop und im Buchhandel.

Vom Autor sind bisher erschienen: Satirische Geschichten "Von Toten, Sex und weiteren Erfahrungen" sowie die Dramen "Am Ufer" und "Vom Himmel auf Erden ein Stück". Über Michael Shannon Komplettes Benutzerprofil betrachten