"Kodawari": Neue Maßstäbe für Führung, Vertrieb und Service - Leserfragen an Michael Okada

Michael Okada inspiriert mit seinem Buch "Kodawari". Entdecken Sie, wie deutsch-japanische Business-Prinzipien Exzellenz in Führung, Vertrieb und Service fördern können. Viele Menschen haben Fragen zu *"Kodawari"*, dem neuen Buch von Michael Okada, das moderne Business-Prinzipien aus einer deutsch-japanischen Perspektive beleuchtet. Um die wichtigsten Themen anzusprechen, haben wir Ihre Fragen gesammelt und an Michael Okada weitergegeben. Claudia M. aus Bremen: Herr Okada, Ihr Buch *"Kodawari"* hat in kurzer Zeit große Aufmerksamkeit erhalten. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Michael Okada: Es ist ein Geschenk und eine Bestätigung zugleich. Die Resonanz zeigt mir, dass die Botschaft von *Kodawari* - Exzellenz im Detail und bewusste Entscheidungen - universelle Gültigkeit hat. Viele Leser schreiben mir, dass sie durch das Buch neue Perspektiven gewinnen konnten, sei es im beruflichen oder persönlichen Kontext. Das berührt mich zutiefst. --- Thomas G. aus Stuttgart: Was genau bedeutet *Kodawari*, und warum ist es gerade für Unternehmen so interessant? Michael Okada: *Kodawari* ist ein japanisches Prinzip, das die Hingabe an Details und die Wertschätzung kleiner Dinge beschreibt. Es geht nicht darum, perfektionistisch zu sein, sondern Dinge mit größter Sorgfalt und Bedeutung zu tun. Besonders in Vertrieb und Kundenservice können kleine Details den entscheidenden Unterschied machen. Im Buch gebe ich Beispiele, wie Unternehmen durch *Kodawari* die Qualität ihrer Kundeninteraktionen verbessern können. Ein Vertriebsleiter erzählte mir, dass er den gesamten Verkaufsprozess überdacht hat - angefangen bei der ersten Ansprache bis hin zur Nachbetreuung. Durch die Fokussierung auf Details konnten sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die Abschlussraten gesteigert werden. --- Sabine L. aus München: Sie verwenden die Teezeremonie als Metapher. Was macht sie für Unternehmen so bedeutsam? Michael Okada: Die Teezeremonie ist ein Ausdruck von *Kodawari* in seiner reinsten Form. Jeder Schritt - vom Erhitzen des Wassers bis zum Servieren des Tees - wird mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit durchgeführt. In Vertrieb und Service spiegelt sich das wider: Wenn Unternehmen den gesamten Prozess mit solcher Hingabe betrachten, steigt nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Effizienz . Im Buch beschreibe ich ein Unternehmen im Servicebereich, das sich bewusst auf kleine, persönliche Gesten fokussiert hat - wie das Erinnern an individuelle Kundenwünsche oder ein persönlicher Dank nach einem erfolgreichen Abschluss. Solche Details bleiben in Erinnerung und schaffen echte Bindungen. --- Noah G. aus Hamburg: Ihr Buch wird oft als Einladung zum Nachdenken beschrieben. War das von Anfang an Ihr Ziel? **Michael Okada:** Ja, absolut. Viele Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Leadership wirken belehrend. Ich wollte etwas anderes schaffen - ein Buch, das keine Regeln vorgibt, sondern Impulse gibt. *Kodawari* soll ein Begleiter sein, der Leser dazu anregt, ihre eigene Version von Exzellenz zu definieren und umzusetzen. --- Sophie H. aus Frankfurt: Wie hat das Schreiben von *Kodawari* Sie persönlich verändert? Michael Okada: Es war eine tiefgreifende Reise. Beim Schreiben habe ich meine eigenen Werte reflektiert und geschärft. Es war, als würde ich mir selbst einen Spiegel vorhalten. Auch in meinen Keynotes hat mich das Buch inspiriert, meine Themen noch klarer und zugänglicher zu machen. --- Klaus W. aus Köln: Sie sind ein erfahrener Keynotespeaker. Wie ergänzen sich Ihre Vorträge und Ihr Buch? Michael Okada: Meine Vorträge bringen die Ideen aus dem Buch auf die Bühne. Ich kann dort lebendige Geschichten und Beispiele teilen, die das Prinzip *Kodawari* direkt erlebbar machen. Das Buch bietet dagegen die Möglichkeit, tiefer in die Themen einzutauchen und sie im eigenen Tempo zu reflektieren. Viele meiner Zuhörer sagen, dass das Buch eine wertvolle Ergänzung ist, um die Inhalte der Vorträge in ihren Alltag zu integrieren. --- Marie F. aus Berlin: Warum sollte man *Kodawari* jetzt lesen? Michael Okada: Weil es kein typisches Selbsthilfebuch ist. *Kodawari* ist wie ein Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin, die Sie dazu einlädt, Ihr Leben und Ihre Arbeit aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Es inspiriert dazu, Exzellenz im Detail zu suchen - sei es im Vertrieb, im Service oder im persönlichen Alltag. --- Fazit: Ihre Fragen, seine Antworten - Kodawari inspiriert Mit "Kodawari" hat Michael Okada ein Werk geschaffen, das moderne Führung, Vertrieb und Service bereichert. Es inspiriert, motiviert und bietet praktische Impulse für Führungskräfte, Vertriebsteams und Service-Experten gleichermaßen. Unternehmen weltweit integrieren die Prinzipien des Buches in ihre Arbeit und profitieren von Okadas einzigartiger deutsch-japanischer Perspektive.

- Buch in limitierter Auflage bestellen: okada@michaelokada.de

