Startseite EVUM Motors beim Straßenadvent im Sinntal: Innovative Stromversorgung für den guten Zweck Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Mi, 2024-12-18 14:57. München, 18. Dezember 2024 - Am 14. Dezember war es wieder so weit: Der lebendige Adventskalender im Sinntal öffnete sein Türchen – und hinter diesem steckten nicht nur Lichter und Leckereien, sondern auch die Zukunft der Mobilität. EVUM Motors war mit zwei Elektrofahrzeugen vor Ort, um die gesamte Stromversorgung zu übernehmen für Glühweinkochern, Waffeleisen und festliche Beleuchtung. Mit einem beeindruckenden Start von 95 % Batteriekapazität lieferten die beiden Fahrzeuge von EVUM bis 24 Uhr zuverlässig Energie. Am Ende des Abends lag der Batteriestand immer noch bei rund 70 %. Ein echtes Highlight für die rund 70 Besucher, die sich in festlicher Stimmung am Dorfgemeinschaftsplatz versammelten. Das Beste an der gelungenen Veranstaltung: Der Erlös des Abends wird dem Kindergarten „Rappelkiste“ in Sterbfritz gespendet – ein Beitrag zur Unterstützung der Kleinen in der Region. Ein perfektes Beispiel dafür, wie moderne E-Mobilität nicht nur den Alltag erleichtert, sondern auch einen echten Mehrwert für die Gemeinschaft bringt. EVUM Motors – immer einen Schritt voraus. Über EVUM Motors:

EVUM Motors ist ein führender Anbieter emissionsfreier Nutzfahrzeuge „Made in Germany“. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit treibt das Unternehmen die Mobilitätswende voran und unterstützt Städte, Kommunen und Unternehmen dabei, ihre Umwelt- und Kostenziele zu erreichen.

Pressekontakt: Sonja Deleski

PR-Referentin

EVUM Motors GmbH

E-Mail: deleski@evum-motors.com

Telefon: +49 152 0919 1484 Über EVUM-Motors Komplettes Benutzerprofil betrachten