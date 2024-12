Startseite Brandneue Wege zur Nachwuchsgewinnung bei der Freiwilligen Feuerwehr Pressetext verfasst von mrph am Mi, 2024-12-11 14:35. Feuerwehrverein Butzbach Kirch-Göns setzt auf das Brandschutzmobil von Pro Humanis als kreatives Humansponsoring-Produkt Viele Freiwillige Feuerwehren stehen vor einer großen Herausforderung: Der Nachwuchs fehlt! Um das Interesse der jüngeren Generation an der Feuerwehr zu wecken und zu fördern, setzt der Feuerwehrverein Butzbach Kirch-Göns gemeinsam mit Pro Humanis auf Trainings- und Demonstrationsmaterialen, die im eigens entwickelten Brandschutzmobil kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Dortmund, 11.12.2024 – Freiwillige Feuerwehren leisten heutzutage weit mehr als Notfalleinsätze. Die Aufgaben wachsen stetig, darunter auch die im PR-Bereich. Die Freiwillige Feuerwehr Butzbach Kirch-Göns hat die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit erkannt. Eine imagewirksame Präsentation nach innen und außen ist in diesem Kontext unverzichtbar – um neue Mitglieder zu gewinnen, aber auch um die Nachwuchsgewinnung zu sichern. Das Brandschutzmobil als Schlüssel zur Sichtbarkeit Dank der Unterstützung des sozialen Dienstleisters Pro Humanis, der das Brandschutzmobil im Rahmen seines Humansponsorings bereitgestellt hat, können Schulungen, Übungen und Vereinsveranstaltungen nun noch effektiver durchgeführt werden. Ausgestattet mit einem Brandsimulator, Ausbildungskoffer und dem einzigartigen Rauchhaus fördert das Mobil nicht nur das Lernen, sondern macht Brandschutz auch für Kinder und junge Menschen greifbar. Pro Humanis nutzt die jahrelange Erfahrung mit freiwilligen Feuerwehren, um die Produktpalette weiterzuentwickeln und aktuelle Herausforderungen zu unterstützen. Das Brandschutzmobil ist mit seiner Ausstattung nicht nur eine innovative Lösung für das Brandschutztraining, sondern stärkt auch das Bewusstsein für Brandschutz in der Gesellschaft und begeistert den Nachwuchs. Anschauliches und Emotionales für die Jugend Mit an Bord des Brandschutzmobils ist Rauchi, der kleine Löschzwerg. Dieser kreative Ansatz motiviert die Kinder und sorgt für Spaß beim Lernen. Der Spaß, das Lernen und das Gemeinschaftsgefühl stehen hier im Vordergrund. Die Minifeuerwehr bindet Kinder frühzeitig in die Feuerwehrarbeit ein und braucht dazu eine entsprechende Ausrüstung. Durch Elemente wie Ausbildungskoffer oder das liebevoll gestaltete Rauchhaus lässt sich die Begeisterung für die Feuerwehr leichter wecken und die Mission der Freiwilligen Feuerwehren unterstützen, dass zukünftige Generationen bereit sind, sich für den Brandschutz einzusetzen. Zur emotionalen Bindung an die Freiwillige Feuerwehr zählen in Butzbach Kirch-Göns genau wie bei vielen anderen Vereinen zahlreiche Aktivitäten: Vom Feuerwehrsport über Feuerwehrmusik, von Kameradschaftsabenden über Ehrungen, Treffen der Alterskameraden und Feuerwehrfeste. Auch Zeltlager für die Jugendfeuerwehr zählen dazu – und das Brandschutzmobil von Pro Humanis transportiert dann natürlich auch gerne Schlafsäcke, Isomatten und die Gulaschkanone. Verlinkungen:

Pro Humanis: https://www.pro-humanis.de/

Ausbildungskoffer: https://www.pro-humanis.de/produkte/ausbildungskoffer-1

Brandsimulator: https://www.pro-humanis.de/produkte/brandsimulator-1

Rauchhaus: https://www.pro-humanis.de/produkte/rauchhaus-1

Feuerwehr Butzbach Kirch-Göns: https://feuerwehr-kirchgoens.de/ Video-Tipp:

Pro-Humanis-Interview mit dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Butzbach Kirch-Göns

Anhang Größe Rauchi, der kleine Löschzwerg, erobert Herzen bei der Kinderfeuerwehr. © Pro Humanis 176.97 KB