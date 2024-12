Startseite Batterien erobern die Welt - dank der Batterierohstoffe Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-10 12:32. Die Verwendung von Batterien nimmt enorm zu. Vor allem die Elektromobilität ist dafür verantwortlich. Leider werden die für die Akkus nötigen Rohstoffe oft nicht sehr umweltfreundlich gewonnen. Kobalt aus dem Kongo etwa ist meist problematisch, was den Abbau betrifft. Dabei soll die Mobilitäts- und Energiewende möglichst nachhaltig geschehen. Auch wirtschaftliche Abhängigkeiten sind ein Faktor, wie etwa beim Grafit aus China, der nicht gern gesehen wird. Daher laufen Bemühungen in Sachen Recycling oder Verwendung von Batterien im sogenannten Second Life. Wobei mit letzterem oft noch eine Lebensdauer von zehn bis zwölf Jahren erreicht werden kann. Das Recycling ist (noch) sehr aufwendig und kostenintensiv. Ohne Batterien, und das werden noch sehr lange die Lithium-Ionen-Batterien sein, kann es keine Elektromobilität geben. Dass die Wasserstoffmobilität auf längere Sicht eine bedeutende Stellung im Klima- und Mobilitätswandel darstellen wird, da besteht weitgehend Einigkeit. Dies gilt besonders für hohe Reichweiten und den Schwerlastverkehr. Die erste Brennstoffzelle nahm 1932 ihren Betrieb auf. Brennstoffzellen dienen seit den 1960er Jahren in Raumfahrtzeugen als Antrieb. Energie aus Wasserstoff-Brennstoffzellen und Batterien können Züge auf nicht elektrisierten Strecken versorgen. Kürzlich wurde erstmals auf der iberischen Halbinsel ein Zug dieser Art erfolgreich getestet. Damit die Mobilität grüner wird, sind Batterierohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel oder - Platin für die Elektrolyse - nötig. Batterierohstoffe sind das Geschäft von Green Bridge Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-meta... -, die Projekte liegen in Manitoba und Ontario. Auf Platinmetalle, Batteriemetalle und Gold liegt der Fokus von Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillw... -. Die Gesellschaft arbeitet in Südafrika und in den USA. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und von Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

