Startseite Pedalino von Little John Bikes: Sozialer Beitrag für sicheres Fahrrad fahren und glückliche Kinder Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-09 15:24. Little John Bikes blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit der Pedalinos Kids Bike Academy zurück und sucht weitere Partner für das kommende Jahr. Die Little John Bikes GmbH blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr ihres Herzensprojekts, der Pedalinos Kids Bike Academy, zurück. Gemeinsam mit starken Partnern wie der AOK Nordost, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und dem Brandenburgischen Radsportverband konnten 2024 über 100 Schülerinnen und Schüler begeistert werden, sich ein ganzes Jahr lang mit den Themen Verkehrssicherheit, sozialer Kompetenz und einem respektvollen Miteinander auseinanderzusetzen. Gemeinschaftsgefühl im Camp Ein besonderer Höhepunkt war wie jedes Jahr das Pedalinos Kids Bike Academy Camp im Spreewald. Hier trafen Kinder aus dem Projekt auf Kinder des Kinderhospiz Pusteblume, um gemeinsam unvergessliche Erlebnisse in der Natur zu sammeln. Egal ob bei gemeinsamen Ausflügen, Spielen oder einfach nur beim Austausch untereinander. Das Camp schafft eine besondere Verbindung zwischen Kindern in schwierigen Lebenssituationen und ihren Altersgenossen. Little John Bikes und seine Partner übernehmen soziale Verantwortung "Soziale Verantwortung ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern ein zentraler Teil unserer Unternehmensphilosophie", erklärt Dr. Robert Peschke, Geschäftsführer der Little John Bikes GmbH. "Mit der Pedalinos Kids Bike Academy möchten wir nicht nur das Radfahren als lebenslange Fähigkeit fördern, sondern auch die Werte Gemeinschaft und Empathie erlebbar machen." Ausblick Auch 2025 wird Little John Bikes seine soziale Verantwortung fortsetzen. Das Unternehmen plant, erneut einen sechsstelligen Betrag seines Jahresgewinns in soziale Projekte zu investieren. "Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, mit unserem Erfolg etwas zurückzugeben und vor allem Kinder zu fördern, die sonst nicht immer im Mittelpunkt stehen", betont Dr. Robert Peschke. Mit Projekten wie der Pedalinos Kids Bike Academy zeigt Little John Bikes, wie Unternehmen über wirtschaftlichen Erfolg hinaus die Gesellschaft positiv beeinflussen können. Die Firma dankt allen Partnern, Unterstützern und Teilnehmern, die dieses Projekt so erfolgreich machen und freut sich darauf, auch im kommenden Jahr wieder gemeinsam Großes mit den Kindern zu bewegen. Little John Bikes sucht Partner Wer sich für das Projekt interessiert und sich ebenfalls sozial engagieren will, kann sich auf der Website Pedalinos Kids-Bike-Academy darüber informieren und Kontakt aufnehmen. Die Kids freuen sich über jede Hilfe. Pedalinos Kids Bike Akademie, Tel.: +49 355 48872577, E-Mail: info@pedalino-bike.com Was ist Pedalinos Kids Bike Academy? Die Pedalinos Kids Bike Academy ist eine Initiative von Little John Bikes, die sich darauf konzentriert, Kindern spielerisch das sichere Radfahren beizubringen. Ziel ist es, jungen Menschen Freude am Radfahren zu vermitteln und gleichzeitig wichtige Grundlagen für Sicherheit, Technik und umweltbewusste Mobilität zu schaffen. Hauptmerkmale der Pedalinos Kids Bike Academy: * Sicherheits- und Fahrtrainings:

Kindern wird beigebracht, wie sie ihr Fahrrad sicher beherrschen, Verkehrsregeln einhalten und Gefahrensituationen vermeiden können.

* Fahrradtechnik leicht gemacht:

Die Akademie vermittelt grundlegendes Wissen über Fahrräder, wie z. B. die richtige Sitzposition, das Einstellen der Bremsen oder die Bedeutung eines Helms.

* Spielerische Vermittlung:

In einem kindgerechten und unterhaltsamen Rahmen wird das Lernen zum Abenteuer. Übungen und Spiele sorgen für Spaß und Motivation.

* Förderung der Selbstständigkeit:

Die Kids lernen, wie wichtig nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität ist, und werden ermutigt, das Fahrrad als Verkehrsmittel selbstständig und sicher zu nutzen.

* Gemeinschaftsgefühl:

