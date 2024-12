Startseite Messe.TV: neueste Trends bei Bauen und Wohnen von der Heim+Handwerk Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-03 14:01. Die neuesten Trends rund ums Bauen, Wohnen und Einrichten! Von nachhaltigen Bauweisen bis hin zu maßgefertigten Möbelstücken - wir waren vor Ort und haben die Highlights für Sie eingefangen. Die Heim+Handwerk 2024 in München ist der Treffpunkt für alle, die sich für moderne Wohnkonzepte, nachhaltiges Bauen und innovative Einrichtungstrends begeistern. Messe.TV war für Sie vor Ort, um die spannendsten Themen, Produkte und Trends aus den Messehallen einzufangen - kompakt, informativ und täglich aktualisiert. Themen und Innovationen 2024 auf der Handwerksmesse in München In unserer Berichterstattung von der Heim+Handwerk 2024 tauchen wir tief in die Welt des Bauens und Wohnens ein. Wir stellen führende Unternehmen, innovative Wohnideen und aktuelle Trends beim Bauen der Zukunft vor. Einige der Highlights: * Traditioneller Massivholzbau: Chiemgauer Holzhaus präsentiert ökologische und langlebige Bauweisen, die ein gesundes Wohnklima fördern.

* Innovative Fußbodenheizungssysteme: FUBO-hiTec stellt eine einfach zu installierende, energieeffiziente Fußbodenheizung vor, die sich ideal für Heimwerker eignet.

* Wasserdichte Aluminiumböden: GEWA zeigt langlebige und pflegeleichte Bodenlösungen für moderne Wohnräume und Außenbereiche.

* Leimfreie Massivholzwände: Woodbloc bietet nachhaltige, regional gefertigte und vollständig recyclingfähige Wände an.

* Maßgefertigte Esstische: FR-WoodDesign präsentiert individuelle und langlebige Esstische aus Massivholz und Epoxidharz in Handwerksqualität.

* Hochwertige Fahrradgaragen: CERVOTEC stellt Fahrradgaragen aus Edelstahl und Polycarbonat vor, die sicheren Schutz für Fahrräder bieten. Unsere Berichterstattung wächst täglich weiter - werfen Sie einen Blick auf alle Beiträge unter Heim+Handwerk 2024 . Unsere Berichte stellen renommierte Unternehmen, zukunftsweisende Produkte und inspirierende Aussteller in den Fokus. Themen wie energieeffiziente Bauweisen, multifunktionale Möbel und smarte Technologien in Haus und Wohnung, ziehen sich durch die Berichterstattung. Ein besonderes Highlight sind individuelle Einrichtungslösungen, die Funktionalität und Design perfekt miteinander verbinden. Ein besonderer Dank geht an BAUHAUS, deren großzügiges Sponsoring diese umfassende redaktionelle Begleitung ermöglicht. Weitere Informationen zu BAUHAUS finden Sie unter bauhaus.info . Über die Heim+Handwerk 2024 Die Heim+Handwerk in München ist Süddeutschlands größte Verbrauchermesse rund um Wohnen, Bauen und Einrichten. Sie verbindet Inspiration mit fachkundiger Beratung und bietet eine einzigartige Plattform, um Trends zu entdecken und Experten aus erster Hand zu erleben. Hier treffen kreative Köpfe, führende Marken und begeisterte Besucher aufeinander. Veranstalter der Messe ist die Gesellschaft für Handwerksmessen: www.ghm.de .

