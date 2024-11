Startseite Neue Ideen für mehr Licht und Frischluft im Dachgeschoss: LiDEKO mit neuer Schließtechnik auf der BAU 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 11:54. XXL-Dachfenster für einzigartiges Wohngefühl: Auf der Fachmesse BAU in München präsentiert die Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH unter ihrer Marke LiDEKO Dachschiebefenster & neue Schließtechnik. Osnabrück / München. "Hochwertiges Wohnen in einem hellen und freundlichen Umfeld bleibt auch in angespannten wirtschaftlichen Zeiten im Trend. Nach wie vor werden in Deutschland viele Dachgeschosse um- bzw. ausgebaut. Große Dachflächenfenster, die viel Licht und frische Luft ins Innere lassen und einen schönen Ausblick ermöglichen, sind deshalb weiterhin sehr gefragt. Auf der BAU 2025 in München werden wir hierzu wieder verschiedene Lösungen unserer Marke LiDEKO präsentieren. Diese XXL-Dachfenster sorgen für ein einzigartiges Wohngefühl", sagt Hendrik Amelingmeyer, Geschäftsführer der Friedrich Amelingmeyer Metallbau GmbH. Unter der Marke LiDEKO produziert und liefert der Osnabrücker Handwerksbetrieb seit 2009 Dachschiebefenster und Balkonausstiegsfenster aus eigener Entwicklung. In technischer Hinsicht sind sich beide Varianten sehr ähnlich. Dank des auf dem Markt einzigartigen Schienensystems lassen sich die Fensterflügel leicht öffnen, indem sie oberhalb der Dachfläche zur Seite geschoben werden. Sowohl die Dachschiebefenster als auch die Balkonausstiegsfenster sind als einflügelige (Classic-) oder zweiflügelige (Premium-)Variante erhältlich. Jedes LiDEKO-Fenster wird für den jeweiligen Einsatzort in enger Abstimmung mit den Hausbesitzern bzw. mit den verarbeitenden Betrieben maßgeschneidert. Bewährtes Grundprinzip - Neuerungen in der Schließtechnik Hendrik Amelingmeyer gibt einen Ausblick auf den LiDEKO-Messestand: "Das Grundprinzip unserer Produkte hat sich von Beginn an bewährt und wurde daher im Laufe der Jahre kaum verändert. Neuerungen, die die Schließtechnik betreffen, werden wir den Besuchern der BAU auf unserem Messestand gern präsentieren und erläutern. Unsere Exponate - das Premium-Dachschiebefenster und das Classic-Balkonausstiegsfenster - sind bereits mit den neuen Griffen und Schlössern ausgestattet. Aufgrund der geänderten Form liegen die Griffe jetzt besser in der Hand, und die Kraftübertragung für die Bedienung der Fenster wird gegenüber der früheren Lösung erleichtert. Außerdem steigert die doppelte Hakenverriegelung unserer neuen Schlösser das ohnehin hohe Sicherheitsniveau nochmals." Für Bauherren bzw. Modernisierer besteht ein weiterer Vorteil der LiDEKO-Lösung darin, dass für ihren Einbau - im Gegensatz zum Einsatz von Gauben vielerorts - keine baurechtlichen Genehmigungen erforderlich sind. Partnerschaftlich verbundene Handwerksbetriebe, insbesondere Zimmereien und Dachdeckereien, können die Dachschiebefenster in der Regel problemlos innerhalb eines Arbeitstages installieren. Die LiDEKO-Experten von Amelingmeyer Metallbau beraten und unterstützen die Handwerksfirmen bei der ersten Montage vor Ort und sind ihnen mit vielen praktischen Tipps behilflich. Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Dach Auf dem Messestand 128 in der Halle A3 erleben die Besucher in München die außergewöhnlichen Dimensionen der bis zu rund sechs Quadratmeter großen Öffnungen. Das Premium-Dachschiebefenster verfügt über die Maximalmaße von 3,06 x 2,56 m. Es ist wahlweise mit einer Zweifach- oder Dreifachverglasung versehen und entspricht den in aller Regel hohen Ansprüchen an die Energieeffizienz. Je nach baulicher Situation lassen sich auch mehrere Classic- oder Premium-Dachschiebefenster miteinander über eine Pfosten-Riegelkonstruktion zu einem Lichtband kombinieren. Für die Regulierung des Lichteinfalls - und auch der Raumtemperatur gerade in der wärmeren Jahreszeit - finden sich je nach Wunsch der Auftraggeber verschiedene Möglichkeiten im Portfolio. Dachrollläden, Markisen sowie Sonnen- und Insektenschutz stehen für höchsten Komfort zur Verfügung. So lässt sich der nutzbare Aufenthaltsbereich des Dachgeschosses nachhaltig und wertsteigernd erweitern. Weitere Infos: www.lideko.de

