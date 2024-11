Startseite Preisverleihung des Prämiensystems der UK NRW Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-22 09:10. Stadtsparkassen Düsseldorf und Remscheid ausgezeichnet - unterstützt durch Dr. Frenzel Am 20. November 2024 wurden in Remscheid die Preisträger des Prämiensystems der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) geehrt. Das System bietet einen finanziellen Anreiz für Unternehmen, die betriebliche Organisation von Sicherheit und Gesundheit nachhaltig zu optimieren. Zu den ausgezeichneten Unternehmen zählen in diesem Jahr die Stadtsparkasse Düsseldorf und die Stadtsparkasse Remscheid. Beide Institute überzeugten durch ihre vorbildlichen Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein finanzieller Anreiz mit großer Wirkung

Insgesamt hat die Unfallkasse NRW in diesem Jahr Prämien in Höhe von 228.500 EUR an 20 Betriebe verliehen. Diese finanzielle Unterstützung stärkt die prämierten Einrichtungen in ihren Bemühungen, die Sicherheit und Gesundheit für ihre Mitarbeiter weiter voranzutreiben. Gleichzeitig positionieren sie sich als attraktive Arbeitgeber, die die Gesundheit ihrer Belegschaft in den Mittelpunkt stellen. Seit der Einführung des Prämiensystems im Jahr 2008 wurden bereits mehr als 6,3 Millionen Euro an insgesamt 792 Bewerbungen ausgeschüttet - ein beeindruckender Beleg für die nachhaltige Bedeutung des Programms. Externe Expertise als Erfolgsfaktor

Ein entscheidender Baustein für den Erfolg der Stadtsparkassen Düsseldorf und Remscheid war die Zusammenarbeit mit Dr. Frenzel, einem erfahrenen Berater im Bereich Arbeitsschutz. Durch seine Unterstützung konnten die Preisträger eine strategische und wirkungsvolle Organisation von Sicherheit und Gesundheit etablieren - ein Ansatz, der sich in der anspruchsvollen Prüfung der UK NRW bewährt hat. Sicherheit und Gesundheit als Vorbild für die Branche

Die Teilnahme am Prämiensystem, die eine detaillierte Selbstbewertung und Prüfungen vor Ort durch die Präventionsmitarbeiter der UK NRW umfasst, setzt eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Prozessen voraus. Die Stadtsparkassen Düsseldorf und Remscheid haben gezeigt, dass es möglich ist, Sicherheit und Gesundheit erfolgreich zu implementieren und gleichzeitig Mitarbeiter zu schützen und zu motivieren. Dr. Frenzel - Ihr Partner für nachhaltigen Arbeitsschutz

Die UK NRW hebt hervor, dass das Prämiensystem ein wichtiger Motor für nachhaltige Strukturen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist. Dr. Frenzel unterstützt Unternehmen dabei, diese Strukturen aufzubauen und langfristig zu sichern. Seine Expertise bietet nicht nur einen klaren Mehrwert für die Teilnahme an Prämiensystemen, sondern stärkt auch die Arbeitgebermarke und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Setzen auch Sie auf Sicherheit und Gesundheit - mit der Unterstützung von Dr. Frenzel! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Hartmut Frenzel | Arbeitsschutz und Umweltschutz

Herr Dr. Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal

Deutschland fon ..: +49-202-2541472

web ..: https://dr-frenzel.com

email : frenzel@dr-frenzel.com Rechtssicherheit und Compliance: Ihre Sicherheit, unsere Priorität. Gesetzliche Vorschriften ändern sich stetig. Wir helfen Ihnen dabei, stets konform zu bleiben und das Risiko von Bußgeldern zu minimieren. Durch proaktive Beratung und effektives Risikomanagement identifizieren wir Gefahren und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen zur Risiko-Minimierung - damit Sie sich sicher und rechtskonform auf das Wesentliche konzentrieren können. Wir unterstützen Sie bei der Wahl zwischen Mindset-Compliance und Governance Excellence. Effizienzsteigerung und Kostensenkung: Effizienz, die sich auszahlt. Arbeitsschutz und Umweltschutz müssen nicht teuer sein. Wir optimieren Ihre Prozesse, integrieren Schutzmaßnahmen nahtlos in Ihre Abläufe und zeigen Ihnen innovative Wege zur Ressourceneinsparung. So erreichen Sie nicht nur Ihre Sicherheitsziele, sondern profitieren auch von nachhaltigen Kosteneinsparungen. Mitarbeiterzufriedenheit und Sicherheitskultur: Ihre Mitarbeiter im Fokus. Schaffen Sie eine Kultur der Sicherheit und Zufriedenheit. Von regelmäßigen Schulungen bis zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung unterstützen wir Sie dabei, eine positive Sicherheitskultur aufzubauen und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu fördern. Gemeinsam setzen wir Standards, die Ihre Mitarbeiter motivieren und schützen. Image und Nachhaltigkeit: Stärken Sie Ihr Image als verantwortungsvolles Unternehmen. Zeigen Sie Kunden, Partnern und Investoren, dass Umwelt- und Arbeitsschutz für Sie höchste Priorität hat. Mit uns erreichen Sie Nachhaltigkeitsziele und erhalten wertvolle Zertifizierungen nach ISO-Standard, die Ihre Position als verantwortungsvoller Marktführer unterstreichen. Schnelle Reaktionsfähigkeit und individuelle Betreuung: Individuelle Lösungen, schnelle Unterstützung. Jeder Kunde ist einzigartig, und so sind es auch unsere Lösungen. Egal, ob Notfälle oder kurzfristige Audits - unsere Experten stehen bereit, um schnell und zuverlässig zu helfen, genau dann, wenn Sie es brauchen. Pressekontakt: Dr. Hartmut Frenzel | Arbeitsschutz und Umweltschutz | Wuppertal und Hamburg

Herr Dr. Hartmut Frenzel

Fuhlrottstr. 15

42119 Wuppertal fon ..: +492022541472

email : frenzel@dr-frenzel.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten