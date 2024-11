Startseite Uniworld sucht Top-Talente: Tag der offenen Tür auf einem 5-Sterne-Flussschiff in Bratislava Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-21 12:22. Uniworld lädt zu einem Tag der offenen Tür auf einem luxuriösen Flussschiff in Bratislava ein. Interessierte können sich über Jobchancen informieren und direkt an Bord ein Interview führen. BRATISLAVA, Slowakei (21. November 2024) - Suchen Sie eine Karriere mit atemberaubender europäischer Kulisse? Dann laden Sie Uniworld Boutique River Cruise Collection, ein weltweit führender Anbieter von Luxus-Flussreisen, und backup jobs agency s.r.o., herzlich zu einem Tag der offenen Tür auf einem seiner prachtvollen Schiffe in Bratislava, Slowakei, ein. Diese exklusive Veranstaltung findet am Samstag, den 30. November 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr statt und bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit: * Schiffsbesichtigung: Erkunden Sie die Kulissen und erleben Sie hautnah, wie das Leben und Arbeiten auf einem luxuriösen Flussschiff von Uniworld aussieht.

* Informationen zu Stellenangeboten: Hören Sie sich ein informatives Referat über verfügbare Positionen, Vergütungsmodelle und spannende Karrieremöglichkeiten an.

* Gespräch mit der Crew: Tauschen Sie sich mit aktuellen Uniworld-Mitarbeitern aus und erhalten Sie Einblicke in das Leben an Bord.

* Karrierechance: Nutzen Sie die Gelegenheit für ein persönliches Vorstellungsgespräch und eröffnen Sie die Tür zu einer Welt voller Möglichkeiten für die Saison 2025. Anmeldung erforderlich: Aufgrund begrenzter Plätze ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrem vollständigen Namen(n) an info@backup-jobs.com. Sie erhalten dann eine Bestätigungsemail mit weiteren Informationen, einschließlich des genauen Standorts und Namens des Schiffs. Uniworld: Wo Luxus auf Karrierechancen trifft Uniworld Boutique River Cruise Collection bietet ein unvergleichliches Arbeitsumfeld mit einer durchschnittlichen Gästekapazität von nur 120 Personen, was ein außergewöhnliches Mitarbeiter-Gast-Verhältnis und einen personalisierten Service ermöglicht. Jedes Schiff besticht durch elegante Einrichtung und einen Hauch von unverkennbarem Luxus. Verfügbare Stellen: * Kellner (Bar/Restaurant)

* Reinigungskraft

* Wellness-Coach

* Konditor

* Chef de Partie, Junior Chef de Partie, Küchenschaffner

* Nautische Positionen (Details vor Ort erhältlich) Mehr als nur ein Job: Bei Uniworld sind Sie mehr als nur ein Mitarbeiter. Sie sind Teil eines Teams, das sich der Bereitstellung außergewöhnlichen Service und der Schaffung unvergesslicher Gästeerlebnisse widmet. Das Unternehmen fördert ein kollaboratives und unterstützendes Umfeld, in dem sich Einzelpersonen sowohl persönlich als auch beruflich entfalten können. Vorteile einer Karriere bei Uniworld: * Wettbewerbsfähiges Gehalt und attraktive Sozialleistungen mit Schweizer Verträgen

* Angenehme Work-Life-Balance mit angemessenen Urlaubsansprüchen

* Reisevergünstigungen

* Umfangreiche Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten

