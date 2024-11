Startseite Erfolgreiches Frühstücksevent in Frankfurt: Quzhou begeistert Reiseexperten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-19 17:55. Im Rahmen eines exklusiven Frühstücksevents hatten Fachleute aus der Reisebranche die Gelegenheit, die Stadt Quzhou in Zhejiang kennenzulernen. Bei einer ansprechenden Präsentation gaben Vertreter der Stadt Quzhou (Provinz Zhejiang) faszinierende Einblicke in die touristischen Highlights der Region und verdeutlichten, warum die Stadt mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur ein Reiseziel mit großem Potenzial darstellt. Das gemütliche Frühstück bot dafür den idealen Rahmen, um die kulturellen und landschaftlichen Besonderheiten Quzhous näher kennenzulernen. Zu den vorgestellten Highlights gehörten der Jianglang-Berg, der als UNESCO-Weltnaturerbe beeindruckt, die mystischen Longyou-Grotten sowie das historische Dorf Nianbadu, das mit seinen traditionellen Gebäuden und seinem authentischen Charme begeistert. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, sich umfassend über die vielseitigen Attraktionen sowie die reiche Geschichte und kulturelle Identität der Region zu informieren. Neben spannenden Präsentationen und anregenden Diskussionen ermöglichte die Veranstaltung auch einen persönlichen Austausch zwischen den Gästen, den deutschen Ehrengästen und den Vertretern Quzhous. Diese standen für Fragen und individuelle Gespräche zur Verfügung und unterstrichen durch ihre Gastfreundschaft den besonderen Charakter der Region. Das abwechslungsreiche Programm und die lebendige Präsentation hinterließen einen bleibenden Eindruck. Quzhou hat eindrucksvoll gezeigt, dass es als authentisches und vielseitiges Reiseziel sowohl Kultur- als auch Naturinteressierte anspricht und damit aufstrebendes Interesse bei Reisenden weckt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: one billion voices

Herr Sven Meyer

Hanauer Landstraße 136

60314 Frankfurt

Deutschland fon ..: 0692562880

web ..: http://onebillionvoices.de

email : zhejiang@onebillionvoices.de Pressekontakt: one billion voices

Herr Sven Meyer

Hanauer Landstraße 136

60314 Frankfurt fon ..: 06925628880 Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten