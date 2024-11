Startseite Elektrofahrzeuge verbrauchen weniger Rohstoffe – EVUM Motors fördert nachhaltige Mobilität. Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Di, 2024-11-12 17:45. München, 13. November 2024 – Der Mobilitätssektor steht vor einem Umbruch: Ressourcen werden knapper, der Klimawandel drängt – und Elektrofahrzeuge bieten die Lösung. Neue Studien von Transport & Environment (T&E) und der EnBW zeigen, dass Elektroautos nicht nur emissionsfrei sind, sondern auch deutlich weniger Rohstoffe verbrauchen. EVUM Motors bringt diese Vision mit dem vollelektrischen Evum konsequent auf die Straße. Laut T&E verbraucht ein durchschnittlicher Verbrenner über seine Lebensdauer etwa 17.000 Liter Benzin oder 13.500 Liter Diesel. Das entspricht einem ganzen Tanklastzug voller unwiederbringlicher Ressourcen. Elektrofahrzeuge hingegen nutzen Batterien mit rund 160 Kilogramm Metallen wie Lithium und Kobalt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Hinzu kommt die beeindruckende Lebensdauer moderner Batterien: Bis zu 15 Jahre im Fahrzeugbetrieb – und danach weiterverwendbar als Energiespeicher für Solar- und Windstrom. EVUM Motors: Nachhaltigkeit trifft Wirtschaftlichkeit Mit dem vollelektrischen Evum beweist EVUM Motors, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand gehen können. Der Evum punktet durch minimale Wartungskosten, lange Lebensdauer und eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO). Damit ist er eine echte Revolution für Kommunen, Baugewerbe und Landwirtschaft, die Effizienz und Klimaschutz gleichermaßen vorantreiben möchten. „Mit dem Evum schaffen wir eine Lösung, die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch wirtschaftlich überzeugt“, sagt Dr. Martin Šoltés, CEO von EVUM Motors. „Wir geben Unternehmen und Städten ein Werkzeug an die Hand, das hilft, ihre Flotten nachhaltiger und kosteneffizienter zu machen.“

Nachhaltigkeit „Made in Germany“ In Deutschland gefertigt, erfüllt der Evum höchste Umweltstandards – von der Produktion bis zur Auslieferung. Die Nähe zur Fertigung ermöglicht nicht nur maximale Qualitätskontrollen, sondern reduziert auch die Umweltbelastung durch kurze Transportwege. Mit seiner nachhaltigen Wertschöpfungskette ist der Evum nicht nur während der Nutzung, sondern auch bei der Herstellung eine klimaschonende Wahl. Eine Revolution für den Mobilitätssektor EVUM Motors zeigt, dass emissionsfreie Mobilität nicht nur ein Ziel, sondern bereits Realität ist. Unternehmen und Städte können jetzt Teil dieser Bewegung werden.

Über EVUM Motors: EVUM Motors ist ein führender Anbieter emissionsfreier Nutzfahrzeuge „Made in Germany". Mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit treibt das Unternehmen die Mobilitätswende voran und unterstützt Städte, Kommunen und Unternehmen dabei, ihre Umwelt- und Kostenziele zu erreichen.

