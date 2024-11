Startseite Galatalk in Deutschland - Der neue Mobilfunktarif für alle Galatasaray-Fans! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-11 08:26. Galatalk - die offizielle Mobilfunkmarke von Galatasaray in Deutschland. Mit der Nutzung des Telefonica-Netzes gewährleistet Galatalk eine optimale Netzqualität und starke Verbindung. Die Galatasaray-Community in Deutschland darf jubeln: Galatalk steht in den Startlöchern! In einer spektakulären Pressekonferenz, angeführt vom Vereinspräsidenten Dursun Özbek, dem Vorstandsmitglied Niyazi Yelkencioglu und dem Geschäftsführer von Orange Mobile, Seyhan Saricicek, wurde die Einführung von Galatalk offiziell bekannt gegeben - ein revolutionäres Produkt, das speziell für alle leidenschaftlichen Galatasaray-Fans in Deutschland entwickelt wurde. Galatalk bietet weit mehr als nur eine Verbindung - es eröffnet Fans die Möglichkeit, ihre Liebe zum Verein auf einem völlig neuen Level zu erleben. Mit einem einzigartigen Vorteilsprogramm und einer innovativen, leistungsstarken App bringt Galatalk Fans zusammen, stärkt den Zusammenhalt und bietet exklusive Erlebnisse, wie sie noch nie zuvor möglich waren.

Der Vereinspräsident richtete persönlich einen eindrucksvollen Appell an alle Galatasaray-Anhänger in Deutschland: "Galatalk ist eure Plattform! Nutzt die Mobilfunkkarte, genießt die exklusiven Vorteile und zeigt eure Leidenschaft. Jeder echte Fan sollte Galatalk nutzen - gemeinsam machen wir unsere Community stärker als je zuvor!" Galatasaray steht mit voller Kraft hinter Galatalk und unterstützt das gesamte Programm. Mit Galatalk und der uneingeschränkten Unterstützung von Galatasaray wird die türkische Community in Deutschland eine entscheidende Rolle spielen, um den Verein auf globaler Ebene zu stärken und in die "Top Ten" der Fußballwelt zu katapultieren. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben! https://www.galatasaray.org/haber/kulup/galatalk-lansmani-gerceklestiril...

email : ss@orangemarketing24.com Galatalk ist eine innovative Mobilfunkmarke, die speziell für die türkische Community in Deutschland entwickelt wurde. In Zusammenarbeit mit Galatasaray und Orange Mobile bietet Galatalk nicht nur attraktive Mobilfunktarife, sondern auch exklusive Vorteile für Fans des Vereins. Nutzer profitieren von Rabatten bei Partnern wie Sixt und Vestel, der Chance auf signierte Trikots, Zugang zu Trainingsbesuchen, Match-Tickets und exklusiven Fan-Events. Die Galatalk-App ermöglicht es, den Tarif und die Optionen stets im Blick zu behalten und bietet direkten Zugang zu Vereinsinformationen. Mit der Nutzung des Telefonica-Netzes gewährleistet Galatalk eine optimale Netzqualität und stabile Verbindung in ganz Deutschland. Pressekontakt: Orange Marketing Ltd. Sti.

