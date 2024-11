Startseite Rosso di Montalcino 2021. Faszinierend klassisch. Ganz im Biondi-Santi-Stil Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Fr, 2024-11-08 15:57. Der Rosso di Montalcino Biondi-Santi ist mit seinem klassischen und gleichzeitig unmittelbar zugänglichen Stil ein wunderbarer Einstiegswein in die Welt von Biondi-Santi. Der neue Jahrgang 2021 steht bereit, sich auf dem Markt zu präsentieren. Ein Sangiovese, der von seinen Böden und der Faszination eines magischen Ortes erzählt: Tenuta Greppo. „Der fruchtige und aromatische Rosso Biondi-Santi ebnet den Weg für den Brunello“, so beschreibt ihn Federico Radi, technischer Direktor des Weinguts. „Der Rosso ist seit jeher ein besonderer Wein mit einer präzisen Identität, die den eleganten Stil von Biondi-Santi widerspiegelt. Seine beeindruckende Struktur und seine faszinierende Frische zeichnen ihn aus und machen ihn für ein breites Liebhaberspektrum zugänglich und begehrenswert. Beim Rosso ist vor allem der fruchtige Charakter des Sangiovese so gefragt, dass er auch „jung“ perfekt ist. Seine Stärke ist die Unmittelbarkeit, gepaart mit der Exzellenz des Terroirs, aus dem er hervorgeht, und einer sorgfältigen Interpretation der Natur“. CEO Giampiero Bertolini legt großen Wert auf die stilistische Beständigkeit der Weine von Tenuta Greppo. Das Weinbauprojekt steht im Mittelpunkt jeder Entscheidung, sowohl aus ökologischen Gründen als auch als Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. „Fundamental ist die Beibehaltung einer handwerklichen Arbeitsweise, um das Gleichgewicht des Weinbergs in den Keller zu bringen. „Der Rosso di Montalcino ermöglicht eine authentische Interpretation des Ortes, des Bodens und der Magie des Biondi-Santi-Stils„ betont Giampiero Bertolini und unterstreicht, "dass dieser Wein ursprünglich als ‘weißes Etikett“ des Brunello Biondi-Santi entstanden ist und 1983, als die DOC eingeführt wurde, in Rosso di Montalcino DOC umbenannt wurde. Brunello und Rosso spielen im selben Team, beide sind ein Symbol für die Exzellenz des Gebiets und des „Made in Italy“. Wir unterstützen diese und glauben an die Stärke der Rosso-Appellation als Zugang auch für jüngere Generationen“. Der Rosso ist eine gute Interpretation eines jeden Jahrgangs. Der 2021er war geprägt durch ein wechselhaftes Klima mit einem regnerischen Herbst, der für die richtigen Wasserreserven sorgte, jedoch gefolgt von einem milden Winter und einem komplexen Frühjahr mit Spätfrösten. Der Sommer war trocken, aber glücklicherweise herrschten Ende August dank der Temperaturschwankungen und einiger vorteilhafter Niederschläge perfekte Bedingungen, um die Reifung der Trauben vor der Ernte abzuschließen. „Die Wahl des Erntezeitpunkts spiegelt den Biondi-Santi-Spirit wider, der besondere Sorgfalt erfordert, um die Knackigkeit der Frucht und den Säuregehalt zu bewahren und den Alkoholgehalt moderat zu halten, damit das gewünschte Ergebnis ein Gleichgewicht zwischen schön ausgewogenen Tanninen und einer frischen Fruchtigkeit ist“, erklärt Federico Radi. Der Rosso di Montalcino 2021, der 12 Monate in Fässern aus slawonischer Eiche ausgebaut wurde, glänzt mit einer aromatischen Säure, die schon bei seiner Markteinführung sehr angenehm ist, aber das Potenzial zu einer Weiterentwicklung im Laufe der Jahre hat. Federico Radi beschreibt ihn gerne so: „Er zeigt Spannung, Energie, Vitalität und repräsentiert perfekt die Vorstellung von Biondi-Santi vom Rosso: ein vielschichtiger Wein, aber gleichzeitig geschmeidig und sofort verständlich. Er bietet blumige Aromen und Noten von schwarzen Kirschen mit einem Hauch von Menthol. Die samtigen Tannine umhüllen den Gaumen, während die frische Säure dem knackigen Finale Schwung verleiht“. Ein Wein, von dem man sich mindestens zwei Flaschen gönnen sollte: eine, um ihn in seiner verführerischen Unmittelbarkeit zu genießen, und eine, um ihn im Keller reifen zu lassen und in einigen Jahren seine Fähigkeit zum Dialog mit der Zeit zu entdecken. **** BIONDI-SANTI

Die erste Erwähnung des Wortes „Brunello“ geht auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als Clemente Santi eine önologische Medaille für einen seiner „erlesenen Weine“ gewann, der auf seinem Weingut in Montalcino zu 100 Prozent aus Sangiovese Grosso hergestellt worden war. 1888 erzeugte sein Enkel Ferruccio Biondi Santi den ersten Wein mit dem offiziellen Namen „Brunello di Montalcino“. Seitdem gehört der Name Biondi-Santi zu den weltweit berühmtesten Vertretern des „Made in Italy“ und ist ein Synonym für Exzellenz, die sowohl von Sammlern als auch von den anspruchsvollsten Weinkritikern geliebt wird. Im Jahr 2017 wurde mit der Übernahme von Biondi-Santi durch Christopher Descours ein neues Kapitel in der Entwicklung des Weinguts aufgeschlagen, mit wichtigen Forschungsprojekten und Investitionen sowohl im Weinberg als auch im Keller, mit dem Ziel, den Sinn für Exzellenz, der den Namen Biondi-Santi seit jeher prägt, weiter auszufeilen. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten