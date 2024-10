Startseite svarmony startet Early-Access-Programm für AR-basiertes VPS-Navigationssystem auf der AWE Europe Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-30 14:10. Begrenzte Plätze verfügbar - Jetzt bewerben svarmony, ein weltweit führender Anbieter von immersiven XR-Erlebnissen, kündigt das Early-Access-Programm für sein auf einem Visual Positioning System (VPS) basierendes Indoor-Navigationsprodukt aryve auf der AWE Europe an. Dieses exklusive Programm lädt Veranstaltungsorte aller Art, wie Einkaufszentren, Flughäfen oder Museen, dazu ein, das volle Potenzial von AR-gestützten Navigationslösungen zu erkunden. Die VPS-Technologie von aryve nutzt standardisierte E57-Dateien für die 3D-Innenraummodellierung, was eine nahtlose Integration bestehender Gebäudescans in das System ermöglicht. Diese Dateien sorgen für eine präzise Positionierung und Lokalisierung in komplexen Innenräumen und bieten eine ideale Lösung für Räume, in denen herkömmliches GPS nicht funktioniert. Teilnehmer können ihre eigenen Gebäudescans einfach hochladen, die in Echtzeit zu interaktiven Navigationssystemen umgewandelt werden, die Besuchern intuitive Orientierung und AR-Erlebnisse bieten. "Das VPS-System von aryve bietet einen revolutionären Ansatz für die Indoor-Navigation, indem es AR nutzt, um genaue, immersive und ansprechende Erlebnisse zu schaffen. Durch die Verwendung standardisierter E57-Dateien können Unternehmen bestehende räumliche Daten mühelos integrieren", sagte Arne Schönleben, CEO der svarmony Technologies GmbH. "Mit unserem Early-Access-Programm geben wir Organisationen die Möglichkeit, die Vorteile dieser fortschrittlichen Technologie aus erster Hand zu erleben." Neben den erweiterten Navigationsfunktionen enthält aryve ein leistungsstarkes Content-Management-System (CMS), das Unternehmen die volle Kontrolle über das Kundenerlebnis ermöglicht. Mit dem CMS können Teilnehmer ihre eigene Customer Journey anpassen und AR-Inhalte hinzufügen, die die reale Welt bereichern. Unternehmen können interaktive Wegweiser, Produktinformationen, Sonderaktionen oder maßgeschneiderte AR-Erlebnisse einfügen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und das Engagement sowie die Zufriedenheit der Besucher erhöhen. Egal, ob es darum geht, Käufer durch ein Einkaufszentrum zu führen, Passagieren die Orientierung an Flughäfen zu erleichtern oder Ausstellungen in einem Museum zu bereichern, das aryve-System bietet eine umfassende Lösung, um immersivere und personalisierte Erlebnisse für Besucher zu schaffen. Die Möglichkeit, AR-Inhalte im gesamten Veranstaltungsort zu platzieren, ermöglicht es, wertvolle, kontextbezogene Informationen bereitzustellen, die die Interaktion der Menschen mit ihrer Umgebung transformieren. Wer sollte sich bewerben? Das Early-Access-Programm von aryve steht folgenden Zielgruppen offen: - Veranstaltungsorte: Einkaufszentren, Eventlocations, Stadien usw. - Einzelhändler: Verbesserung des Kundenerlebnisses und Optimierung der Navigation im Geschäft - Flughäfen: Verbesserung des Passagierflusses und der Wegführung - Museen: Führung der Besucher durch Ausstellungen mit erweiterten AR-Inhalten - Große Gebäude: Bürogebäude, Universitäten, Krankenhäuser und mehr - Anbieter dieser Branchen Early-Access-Teilnehmer erhalten Zugang zu: - Dem aryve VPS-Navigationssystem - Der Möglichkeit, E57-Kartendateien hochzuladen und zu testen - Einem benutzerfreundlichen CMS zur Verwaltung von Kartendaten und zur Platzierung eigener AR-Inhalte - Volle Unterstützung durch das svarmony-Team für Einrichtung und Konfiguration Begrenzte Plätze verfügbar - Jetzt bewerben Die Plätze im Early-Access-Programm sind begrenzt, daher empfehlen wir interessierten Organisationen, sich schnell zu bewerben, um ihren Platz zu sichern. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die vollen Möglichkeiten der AR-Navigation mit VPS zu erkunden und zu erleben, wie sie das Besuchererlebnis in Ihrem Raum revolutionieren kann. Um sich zu bewerben und mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://aryve.svarmony.com/events/early-access-application Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: svarmony Technologies GmbH

svarmony ist einer der weltweit führenden Anbieter von grenzenlosen XR-Erlebnissen. Als Pionier in diesem Bereich deckt das Unternehmen mit Sitz in Berlin, München, Wien und San Francisco das gesamte Spektrum an immersiven Technologieanwendungen und -dienstleistungen von der Konzeption bis zum Roll-out ab. Neben innovativer interner Produktforschung und Entwicklung für einzigartige Markenerlebnisse bietet svarmony umfassende, individuelle und skalierbare XR-Lösungen wie das AR-basierte Navigationssystem aryve und einen Produktvisualizer mit individuellen Avatar-Anwendungen. Zum Kundenportfolio von svarmony gehören weltweit führende Marken wie Carl Zeiss, DBS, MAN, Porsche, Vodafone und Vorwerk. Pressekontakt: svarmony Technologies GmbH

