Startseite Praxisnahes Telefontraining im technischen Kundenservice steigert Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-28 08:14. Verbesserter Kundenservice: Melanie Merz (IFM) hebt die Kundenkommunikation auf ein neues Level - praxisnah, interaktiv und nachhaltig dank interaktiver Telefontrainings. Die Anforderungen an den Kundenservice steigen, und Unternehmen wie die HDG Bavaria GmbH, spezialisiert auf Heizsysteme für Holz, setzen auf gezieltes Telefontrainings, um ihre Mitarbeiter im Kundenservice optimal zu unterstützen. Dabei kam der HDG Bavaria GmbH die enge Zusammenarbeit mit IFM Mittelstandserfolg.de und der erfahrenen Telefontrainerin Melanie Merz zugute. "Bevor wir das IFM und Melanie Merz beauftragt haben, für unsere Mitarbeiter Telefontrainings durchzuführen, gab es einige Bedenken seitens der Mitarbeitenden", so Conny Wagner, Teamleiterin technischer Kundenservice bei HDG Bavaria GmbH. "Einige haben in der Vergangenheit Erfahrungen mit unangenehmen Rollenspielen gemacht und waren skeptisch. Schon während der Vorbereitung auf die Telefontrainings für unseren Innendienst und den technischen Außendienst hat sich Melanie Merz jedoch sehr gut auf unsere Anforderungen und die Wünsche der Mitarbeitenden eingestellt." Besonders überzeugt zeigte sich das Team der HDG Bavaria GmbH von der praxisnahen und interaktiven Gestaltung der Telefontrainings. "Niemand wurde vorgeführt, stattdessen wurde auf die Fragen der Mitarbeitenden eingegangen", erläutert Wagner. "Die Arbeit in kleinen Gruppen und der Fokus auf individuelle Formulierungen sorgten dafür, dass alle Mitarbeitenden, ob aus dem Innendienst oder dem technischen Außendienst, optimal abgeholt wurden." Ein zentrales Element der Schulung war das Verständnis von Sprache als wirkungsvolles Werkzeug. Die Mitarbeitenden erkannten, dass persönliche Kommunikation oft zielführender ist als ein "Mail-Ping-Pong". Statt veralteter Floskeln erhielten sie konkrete Sprachwerkzeuge, die ihre Kundenkommunikation effektiver gestalten. Nach den Trainings im Innendienst wurde zusätzlich eine Umsetzungsbegleitung an den Arbeitsplätzen angeboten, um den Praxistransfer zu stärken und den Lerneffekt nachhaltig zu festigen. Conny Wagner empfiehlt die Telefontrainings von IFM Mittelstandserfolg.de mit Melanie Merz gerne weiter: "Die Zusammenarbeit hat von Anfang an gut funktioniert, und alle Mitarbeitenden haben die Trainingsinhalte begeistert aufgenommen." Mit praxisnahen Inhalten, viel Interaktion und der nachhaltigen Umsetzungsbegleitung stellte IFM Mittelstandserfolg.de seine Expertise im Bereich "Telefontraining Kundenservice" einmal mehr unter Beweis. Unternehmen, die ihren Kundenservice auf das nächste Level heben möchten, profitieren von individuell zugeschnittenen Trainingslösungen, die nachhaltige Erfolge sichern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IFM Institut für MittelstandsErfolg IFM Merz GmbH

Herr Ulrich Merz

Dürnbachstr. 5

83727 Schliersee

Deutschland fon ..: 08026-9209953

web ..: https://www.mittelstandserfolg.de

email : ulrich.merz@mittelstandserfolg.de Wir sind spezialsiert auf die Erzielung von Verbesserungen in Vertrieb und Kundenservice. Unsere Mission ist es, Unternehmen durch maßgeschneiderte Trainings und umfassende Beratung einen messbaren Mehrwert zu bringen.

Wir denken, dass jedes Unternehmen einzigartig ist und individuelle Lösungen benötigt, um in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreicher zu sein.

Wir sind vor Ort von Lübeck bis München. Pressekontakt: IFM Institut für MittelstandsErfolg IFM Merz GmbH

Frau Melanie Merz

Dürnbachstr. 5

83727 Schliersee fon ..: 08026-9209953

email : ulrich.merz@mittelstandserfolg.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten