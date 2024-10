Startseite Nachhaltigkeit und Effizienz: Der Evum als mobile Energiequelle für die Bauwirtschaft Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Do, 2024-10-10 13:29. München, 10. Oktober 2024 – EVUM Motors präsentiert den vollelektrischen Evum als eine innovative und nachhaltige Lösung für die Bauwirtschaft. Der Evum ist nicht nur ein robustes, emissionsfreies Nutzfahrzeug, sondern auch eine multifunktionale mobile Energiequelle, die auf Baustellen vielfältig eingesetzt werden kann. Der Evum: Vielseitig, robust und emissionsfrei Mit seinem elektrischen Antrieb ist der Evum das ideale Fahrzeug für Baustellen, die zunehmend nach umweltfreundlichen Lösungen verlangen. Der Evum arbeitet vollständig emissionsfrei und trägt so zur Reduzierung von CO?-Ausstoß und Lärmbelastung bei – ideal für den Einsatz in urbanen Bauprojekten oder in sensiblen Umweltzonen. Dank seines modularen Aufbaus und seiner flexiblen Ladefläche kann der Evum problemlos für verschiedene Transportaufgaben auf Baustellen eingesetzt werden. Ob Baumaterial, Werkzeuge oder Maschinen – der Evum transportiert alles zuverlässig und effizient, und das völlig emissionsfrei. Mobile Energiequelle direkt auf der Baustelle Was den Evum besonders auszeichnet, ist seine integrierte Energiequelle. Dank der eingebauten 230V-Steckdose und weiteren technischen Anschlüssen bietet der Evum die Möglichkeit, Geräte und Maschinen direkt vor Ort zu betreiben – ohne dass zusätzliche Generatoren oder externe Stromquellen notwendig sind. Dies schafft nicht nur mehr Flexibilität auf der Baustelle, sondern spart auch Kosten und Aufwand bei der Energieversorgung. Egal ob Elektrowerkzeuge, Beleuchtung oder Bewässerungsanlagen – der Evum kann als mobile Energiezentrale genutzt werden und ermöglicht damit den Betrieb von Geräten, auch an entlegenen oder schwer zugänglichen Orten. Nachhaltigkeit und Effizienz vereint Der Evum kombiniert Nachhaltigkeit und Effizienz in einem Fahrzeug. Sein emissionsfreier Antrieb trägt zum Klimaschutz bei, während die integrierte Energiequelle den Betrieb auf Baustellen effizienter gestaltet. Bauunternehmen können damit nicht nur ihre Betriebskosten senken, sondern auch ihre CO?-Bilanz verbessern – ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Bauwirtschaft. Über EVUM Motors

EVUM Motors steht für nachhaltige Mobilitätslösungen und entwickelt vollelektrische Nutzfahrzeuge, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen konzipiert sind. Mit dem Evum bietet EVUM Motors eine zukunftssichere Lösung für die Bauwirtschaft, die Nachhaltigkeit, Flexibilität und Effizienz vereint. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.evummotors.com oder kontaktieren Sie unsere Presseabteilung direkt.

Pressekontakt:

Sonja Deleski

PR Referentin

EVUM Motors GmbH

deleski@evum-motors.com

+49 152 0919 1484 Über EVUM-Motors Komplettes Benutzerprofil betrachten