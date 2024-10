Startseite Shincheonji Wortseminar begeistert über 14.000 Teilnehmer - 400 Pastoren zeigen sich tief beeindruckt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-10-10 09:14. Über 14.000 Teilnehmer, darunter 400 Pastoren, nahmen am "2024 Shincheonji Wortseminar" teil und zeigten sich beeindruckt von den Ausführungen zur Erfüllung der Offenbarung. Am 5. Oktober herrschte in Yeongdeungpo, Seoul, trotz Wochenende eine geschäftige Atmosphäre. Grund dafür war die Veranstaltung "2024 Shincheonji Wortseminar: Beweise über die Erfüllung der Offenbarung", das von der "Shincheonji Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses" veranstaltet wurde und an dem insgesamt 14.000 Gäste teilnahmen, davon über 400 Pastoren. Die jungen Teilnehmer berichteten, dass sie zu dem Seminar gekommen waren, nachdem sie die Werbeaktivitäten von Shincheonji in großen Stadtteilen von Seoul wie Hongdae, Gangnam und DDP (Dongdaemun Design Plaza) gesehen hatten. Myung, eine Frau in den 20ern aus dem Mapo District, erzählte, sie habe die Werbeaktivitäten in Hongdae verfolgt. "Ich habe einen Freund, der zu Shincheonji geht, und ich habe mich gefragt, warum man trotz der negativen Wahrnehmungen weiterhin dort hingeht. Nachdem ich die Werbeaktivitäten gesehen hatte, beschloss ich, mehr darüber in Erfahrung zu bringen", sagte sie. Nach dem Seminar reagierten die Teilnehmer unter anderem mit "Ich habe es bisher missverstanden", "Es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um Gottes Willen zu folgen" oder "Diese Erfahrung hat mein Interesse an der Offenbarung geweckt". "Der Inhalt des Buches der Offenbarung und der vier Evangelien ist zweifellos schwer zu verstehen, weil er so komplex geschrieben ist", sagte der Vorsitzende von Shincheonji, Man Hee Lee. "Deshalb ist es umso wichtiger, die Realität dieser Prophezeiungen zu sehen und sie anhand der Beweise zu verstehen." Als er die Wichtigkeit des Verständnisses betonte, fuhr er mit den Worten fort: "Die Menschen können nicht glauben, weil sie es nicht wissen. Pastoren müssen sich bemühen, zuerst selbst zu verstehen, um richtig zu lehren. Es geht nicht darum, Menschen in unsere Kirche zu bringen". Als der Vorsitzende Lee die Teilnehmer aufforderte zu prüfen, inwieweit sich die Lehren von Shincheonji von ihren eigenen unterscheiden würden, und ihren Gemeinden zur richtigen Zeit geistliche Nahrung zu geben, reagierten die Zuhörer mit Beifall. Kim, ein presbyterianischer Pastor in den 70ern, merkte an: "Eine der größten Sorgen ist heutzutage die sinkende Anzahl junger Menschen, die in die Kirchen gehen. Hier sind jedoch so viele junge Menschen mit strahlenden Gesichtern, und ich konnte nicht anders, als beeindruckt zu sein. Ich denke, es gibt Aspekte, von denen sich unsere Pastoren unbedingt selbst überzeugen sollte". Derzeit sind fast 40 % der Mitglieder von Shincheonji junge Menschen. Sie nehmen nicht nur aktiv am Bibelstudium teil, sondern auch an verschiedenen kirchlichen Veranstaltungen sowie Sport- und Kulturaktivitäten. Ein Vertreter von Shincheonji kommentierte: "Dieses Ergebnis steht in einem starken Kontrast zu dem Trend der abnehmenden Religiosität und des abnehmenden Glaubens unter jungen Menschen, wie die Zahlen zeigen. Unser Ziel ist es, die intellektuelle Neugier und die spirituellen Bedürfnisse der jungen Generation zu bedienen und gleichzeitig den erforderlichen Austausch über das Wort anzubieten sowie die Materialien für die Pastoren bereitzustellen". Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SCJ Berlin e.V. c/o

