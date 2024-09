Startseite Tot, aber lustig! Cartoonist MICHAEL HOLTSCHULTE auf seiner ersten Tour Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-24 10:41. Ein Cartoonist auf der Bühne? Eine Show? Eine Lesung? Stand-up-Comedy?

Wer es noch nicht erlebt hat, fragt sich, wie das funktionieren soll. Michael Holtschulte beweist: Es geht bestens zusammen! MICHAEL HOLTSCHULTE ist Cartoonist für die großen Deutschen Zeitungen und sehr erfolgreich auf Social Media. Heute veröffentlicht er erstmals eine Tour durch sechs deutsche Orte. Tickets gibt es ab sofort bei eventim.de . Ein Cartoonist auf der Bühne? Ist das Show, Lesung, Stand-Up? Wer es noch nicht erlebt hat, fragt sich sicherlich, wie das funktionieren soll. MICHAEL HOLTSCHULTE beweist: Es geht bestens zusammen! Der Zeichner von "Tot, aber lustig" präsentiert seine besten Cartoons, Film-Clips und andere lustige Geschichten live vor Publikum, mit gekonntem Timing, ansteckender Freude und Lust auf spontane Improvisation. Seine Themenmischung streift dabei alle Felder, die das Publikum im täglichen Leben bewegen: Männer und Frauen, soziale Netzwerke, Vegetarismus, Politik, Technik und natürlich den Tod. Herrlich humorig und handgemalt - aufbereitet für die Bühne! Ein abendfüllendes Workout für die Lachmuskeln. In seinen Cartoonbüchern begeistert MICHAEL HOLTSCHULTE die Fans durch seinen einzigartig schrägen, treffsicheren und bösen Humor. Im Netz bespaßt er ein treues Publikum mit der Serie "Tot, aber lustig" und bringt es z.B. auf über 350.000 Fans bei Facebook. Zu Gast bei TV Total ließ der ansonsten recht zappelige Stefan Raab ihm alle Zeit der Welt. Seine Premiere als Bühnenperformer feierte er mit seinem Kollegen Oli Hilbring beim 24-Stunden-Cartoonfestival. Als "Botschafter der guten Laune" spielte das Duo seine Cartoons und Video-Clips neben Größen wie Ralf König, Hauck & Bauer und Til Mette dermaßen brillant, dass selbst das verwöhnte Berliner Publikum Tränen lachen musste. Mit Oli Hilbring ist er auch regelmäßig im Podcast "Zwei Stricher packen aus" auf Sendung. Mit dem neuen Soloprogramm "Das Ende ist nah!" ist MICHAEL deutschlandweit unterwegs. Auftritte hat er neben der Tour beim Open-Air-Festival Bochum TOTAL, auf der Litpop in Leipzig, der Extraschicht und bei verschiedenen Comedy-Mixshows. Der Essener MICHAEL HOLTSCHULTE veröffentlichte seine ersten Cartoons bereits im Alter von 15 Jahren in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Zahlreiche Veröffentlichungen folgten, sodass er sich nach seinem Studium als Illustrator und Cartoonzeichner selbstständig machen konnte. Heute zeichnet er für zahlreiche Zeitungen und Magazine (u.a. Süddeutsche Zeitung, WAZ, Eulenspiegel, Deadline, Return, Trailer) und veröffentlicht regelmäßig Bücher bei Lappan. Online ist Michael Holtschulte sehr aktiv und konnte sich in den sozialen Medien ein großes Publikum aufbauen. MICHAEL HOLTSCHULTE - Tot, aber lustig!

Mit seinem Programm "Das Ende ist nah!" 26.09. Degerloch • Helene P 02.10. Hannover • Kulturzentrum Faust 03.10. Frankfurt • Brotfabrik 04.10. München • Backstage/Arena 23.10. Bielefeld • Zweischlingen 24.10. Köln • Club Volta 18.12. Essen • Zeche Carl (Sondertermin/Weihnachtsedition) Booking für Liveshows und Lesung:

www.assconcerts.com MICHAEL steht auch gerne für Interviews zur Verfügung und stellt weiteres Bildmaterial zur Verfügung.

www.totaberlustig.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CARTOONCOMMERZ NI&CO

Andreas Nicolai

Seestraße 37

15711 Königs Wusterhausen

Deutschland fon ..: 03375 21 41 57

web ..: https://cartooncommerz.de

email : nicolai@cartooncommerz.de Michael Holtschulte, Jahrgang 1979, lebt und arbeitet als Cartoonist in Essen.

Seine ersten Cartoon-Veröffentlichungen hatte er bereits im Alter von 15 Jahren in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Zahlreiche Veröffentlichungen folgten, sodass er sich nach seinem Studium der Germanistik, Politikwissenschaft und Sozialpsychologie als Illustrator und Cartoonzeichner selbstständig machen konnte und damit seinen Traum lebt, wie er sagt.

Heute zeichnet er für zahlreiche Zeitungen und Magazine (u.a. Süddeutsche Zeitung, WAZ, Eulenspiegel, Deadline, Return, Trailer) und veröffentlicht regelmäßig Bücher bei Lappan.

Online ist Michael Holtschulte sehr aktiv und konnte sich in den sozialen Medien ein großes Publikum aufbauen. Allein bei Facebook folgen ihm über 350.000 Fans und erfreuen sich regelmäßig an seinen Cartoons.

Er hat eine eigene Bühnenshow, tritt aber auch regelmäßig unter dem Titel "Zwei Stricher packen aus" zusammen mit Oli Hilbring auf, mit dem er auch den gleichnamigen Podcast übers Cartoonzeichnen betreibt. Pressekontakt: Tot aber lustig!

Michael Holtschulte

Böhmerstraße 23

45144 Essen fon ..: +49 171 93 11 614

email : post@totaberlustig.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten