Saskatchewan - ein Top-Bergbaugebiet

Seit mehr als 100 Jahren wird in Saskatchewan, Kanada Bergbau betrieben. Es ist heute einer der weltweit führenden Bergbaustandorte. Laut der jährlichen Untersuchung des renommierten Fraser Instituts befindet sich Saskatchewan weltweit auf dem dritten Platz der besten Bergbauregionen. Und hier tummeln sich auch viele erfolgreiche Unternehmen. Aufgrund der langen Bergbaugeschichte sind erfahrene und hochqualifizierte Bergbauleute vor Ort und auch die Infrastruktur ist gut. Ein in Saskatchewan aktives Unternehmen ist Foran Mining. Die Gesellschaft besitzt neun Grundstücke im Osten von Saskatchewan, darunter die McIlvenna Bay-Lagerstätte und die Tesla-Zone im Flin Flon Greenstone Belt. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die 25 km südwestlich des McIlvenna Bay-Grundstücks liegt. Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist eine Kupfer-, Zink-, Gold- und Silber-reiche VHMS-Lagerstätte. Der Flin Flon Greenstone Belt ist einer der ertragreichsten Bergbaugürtel der Erde. Es gibt mehr als 25 aktive Minen, die meist Kupfer, Zink und damit verbundene Edelmetalle wie Gold und Silber produzieren. Berühmt ist Saskatchewan natürlich auch für seine hochwertigen Uranvorkommen. 25 Prozent des weltweit abgebauten Urans kommen von dort. Zu den produktivsten und ertragreichsten Uranminen gehört die Cigar Lake-Mine, welche auch die größte Uranmine ist. Uran ist heute ein zentraler Rohstoff, besonders für die Länder, die von der Kernenergie abhängig sind und ihren heimischen Energiebedarf decken müssen. Der Bereich der Urangesellschaften ist klein, nur zehn Unternehmen sorgten 2022 für rund 91 Prozent der weltweiten Uranbergbauproduktion. IsoEnergy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - verfügt über hervorragende Uranprojekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in Kanada, Australien, Argentinien und in den USA. Besonders erwähnenswert ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das mit Hochdruck vorangetrieben wird. In diesem Projekt befindet sich die Hurricane-Lagerstätte. Diese enthält die weltweit hochgradigste angezeigte Uran-Mineralressource. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

