Die MORGENPOST, die BZ, und der TAGESSPIEGEL berichten erneut über den Pankower "Skandal-Kleingartenverband".

Spektakuläre Wende in der Lügen-Affäre: Pankower Skandal-Kleingartenverband entschuldigt sich für falsche Vorwürfe. Riesiger Vertrauensverlust für Rolf Müller (vom Vorstand Bezirksverband Pankow). Der TAGESSPIEGEL ... ... berichtete am 12.9.24 über das Zurückrudern des Rolf Müller (Vorstand Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow) und über die -wenn auch späte- Distanzierung des Gert Schoppa (Präsident Landesverband Berlin der Gartenfreunde) von den Müller-Äußerungen. Siehe: https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/spektakulare-wende-in-lugen-a.... Auszüge aus dem TAGESSPIEGEL-Artikel : "Entschuldigung in der Lügenaffäre. Der Vorstand des Pankower Skandal-Kleingartenverbands ist zurückgerudert und hat seine schweren Vorwürfe revidiert. Es bleibt aber ein "Vertrauensverlust", insbesondere für das Vorstandsmitglied Rolf Müller. Er hatte Kleingarten-Funktionäre vergangene Woche bezichtigt, vorsätzlich gelogen zu haben …". "Schoppa sieht jedoch keinerlei Mitschuld an der Affäre und will daraus auch keine Konsequenzen ziehen. … Es ist nicht meine Aufgabe … über die Eignung von Herrn Müller zu urteilen". "Insolvenzverwalter Torsten Martini räumt hingegen auf Tagesspiegel-Anfrage ein, was Schoppa und Müller zumindest öffentlich bisher verschwiegen haben: ‚Das Finanzamt hat mitgeteilt, dem Bezirksverband die steuerliche Gemeinnützigkeit abzuerkennen' " "Auch der oberste Berliner Gartenfreund Gert Schoppa zeigte sich auf Tagesspiegel-Anfrage zerknirscht. Der Präsident des Landesverbands hatte Müllers Darstellung … ungefiltert verbreitet … . Nun räumt Schoppa ein, dass das etwas voreilig war".

