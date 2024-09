Startseite Goldpreis - geht es weiter nach oben oder kommt eine Korrektur Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-03 09:42. In den vergangenen drei Jahren glänzte Gold mit einer Rendite von knapp 40 Prozent. Seit Anfang 2024 ist ein Plus von mehr als 22 Prozent beim Preis des edlen Metalls zu verzeichnen. Glaubt man den Charttechnikern, so könnte es zu einer Konsolidierung bei rund 2.465 US-Dollar je Unze kommen. Denn dies ist die obere Grenze der Konsolidierungsphase vom Juli, die der Goldpreis dann überwunden hatte. Möglich wäre nun eine Preisrally bis 2.710 US-Dollar, aber auch eine deutliche Korrektur bis auf zirka 2.365 US-Dollar je Unze. Wobei es dann wohl wieder zu einem Aufwärtstrend kommen würde. Mit einer noch größeren Korrekturphase wird derzeit wohl kaum gerechnet. Obwohl der Goldpreis hoch ist, haben Goldaktien den Anstieg vielfach noch nicht mitgemacht. Es gibt viele hervorragende Werte zu historisch niedrigen Bewertungen. Damit bietet sich Anlegern eine außergewöhnliche Chance Gewinne einzufahren. Denn Goldminenaktien eröffnen nicht nur die Chance zur Absicherung, sondern auch die Chance am Aufwärtstrend des Goldpreises mit einem Hebel dabei zu sein. Warum zwischen dem Goldpreis und den Minenwerten so eine Diskrepanz besteht, könnte sich aus folgender Erklärung ergeben. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg von 2021 bis Oktober 2023 an, dies veranlasste viele das (unverzinsliche) Gold zu verkaufen. ETFs verloren bis Mai 2024 viele Millionen Unzen Gold. Das Verkaufen von Gold verkennt jedoch das langfristige Potenzial dieser Vermögenswerte. Die Anlegerstimmung zu den Goldaktien ist derzeit wohl nicht die Beste, aber wie man aus der Geschichte weiß, ist dies vielleicht der beste Moment um zu investieren. Der Ausverkauf bei den Gold-ETFs ist nun beendet, da könnte es jetzt für Gold und die Goldaktien bald deutlich nach oben gehen. Natürlich ist das richtige Timing nicht einfach, aber bei soliden Goldunternehmen wie Calibre Mining oder Revival Gold sollten Anleger nichts falsch machen. Calibre Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining... - ist ein mittelgroßer, schuldenfreier Goldproduzent. Die Minen liegen in Nicaragua und in den USA. Revival Gold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ - konzentriert sich auf die Minenentwicklung im Westen der USA. Das Unternehmen verfolgt drei Projekte, darunter das Mercur-Goldprojekt in Utah sowie das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

