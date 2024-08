Startseite KSK-Immobilien GmbH vermittelt fünf Eigentumswohnungen in Bonn-Muffendorf Pressetext verfasst von KSK-I am Mi, 2024-08-28 09:51. Die KSK-Immobilien GmbH, die Immobilienmaklerin der Kreissparkasse Köln, hat mit der Vermittlung von fünf modernen Eigentumswohnungen im Bonner Stadtteil Muffendorf begonnen. Bauträger ist die MANOVA LIVING GmbH. Inmitten des Bonner Stadtteils Muffendorf entsteht in der Hohlen Gasse ein modernes Mehrfamilienhaus mit fünf Eigentumswohnungen. Die 3-Zimmer-Wohnungen verfügen über Wohnflächen zwischen ca. 69 m² und ca. 127 m². Aufgrund ihrer durchdachten Grundrisse eignen sich diese ideal für Singles, Paare und kleine Familien. Jede Wohnung verfügt zudem über eine Terrasse, eine Loggia oder eine Dachterrasse, von welchen die zukünftigen Bewohner:innen einen Blick auf das Siebengebirge genießen. Bei der Ausstattung der Wohnungen wurde Wert auf hochwertige Elemente gelegt, zudem verfügt jede Einheit über ein separates Kellerabteil. Das Gebäude wird in langlebiger Massivbauweise mit KfW-Effizienzhausstandard 40 errichtet, was einen geringen Energieverbrauch begünstigt. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima, insbesondere in den Wintermonaten, sorgt die Fußbodenheizung auf allen Etagen. Technische Ausstattungsmerkmale wie eine Videosprechanlage und Smarthome ermöglichen zeitgemäßen Wohnkomfort mit Sicherheitsfaktor. „Die Lage in Bonn-Muffendorf zeichnet sich durch eine Kombination aus naturnaher Umgebung und einer guten Anbindung an den Bonner Stadtkern aus, wodurch Bedürfnisse verschiedener Lebensstile abgedeckt werden können“, so Mario Spiluttini, für den Vertrieb der Eigentumswohnungen zuständiger Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. „Darüber hinaus bilden das gut ausgebaute Verkehrsnetz sowie das historische Flair im Bonner Süden einen weiteren lagebezogenen Pluspunkt.“ Ein Aufzug, der alle Etagen einschließlich der Tiefgarage miteinander verbindet, sowie sechs Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage runden das Angebot ab. Anhang Größe Vorderansicht.jpg 468.74 KB Über KSK-I Komplettes Benutzerprofil betrachten