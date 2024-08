Startseite Einladung zur 22. SECUTA® Security Tagung - Informationssicherheit Pressetext verfasst von Waider am Fr, 2024-08-23 12:02. Vom 13. – 15. November 2024 ist es wieder so weit, die Jahrestagung zu vielfältigen Themen der Informationssicherheit findet dieses Jahr zum 22. Mal in Oberbayern statt. Eröffnet wird die SECUTA® mit dem Hype-Thema „KI - Freund oder Feind“. Weiterhin bilden aktuelle interaktive Vorträge aus der Informationssicherheit, Cybersicherheit sowie Updates zu IT-Recht & EU / USA Datenschutz inkl. NIS2 & AI Act wieder einen bunten inhaltlichen Mix. Das Live Hacking zu Deep (C) Phishing wird sicherlich einer der vielen hochspannenden Themen auf der Jahrestagung werden, über das man lange spricht und diskutiert. Die diesjährigen SECUTA® Referenten, bestehend aus Andreas Schnitzer, Kai Schneider, Michael Hochenrieder, Markus Pölloth, RA Tim Faulhaber, RA Robert Niedermeier sowie Marco Di Filippo, Matthias Anderer, Martina Anzer und Hans-Martin Münch, werden Sie an den 3 Tagen mit spannenden Vorträgen durch das Tagungsprogramm begleiten. Das Bayerische Landeskriminalamt BLKA schließt dieses Jahr die SECUTA® mit einem Überblick zu aktuellen Trends und Entwicklung der Cybercrime aus Sicht der Polizei. Die Teilnehmer:innen können bereits am Vorabend der Tagung anreisen und am SECUTA®-TREFF von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr die Tagungscommunity und die Referenten kennenlernen.

Neben einem gemeinsamen Abendessen am Mittwoch, lädt die CBT Training & Consulting GmbH am Donnerstag zur SECUTA®-EVENT-NIGHT in das 4-Sterne-Tagungshotel Schillingshof in Bad Kohlgrub (Nähe München) ein. Aktuell gibt es noch freie Plätze. Buchungen, Reservierungen und Informationen zur Tagungsagenda unter www.secuta.de.