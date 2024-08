Startseite Es sieht gut aus in Sachen Goldpreis Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-08-16 07:49. Aus dem wichtigen Goldverbraucherland Indien kommen gute Nachrichten. Die für das Land und die Bevölkerung so wichtigen Monsun-Regenfälle waren üppig. Das ist gut für die Einkommen gerade der zahlreichen Landbevölkerung. Da kann auch mit höheren Goldeinkäufen gerechnet werden. Zudem wurde die Importsteuer gesenkt, was sich ebenfalls positiv auf die Goldnachfrage auswirkt, auch für den Schmuckbereich. Denn fallen die Importsteuern, dann kann Gold günstiger eingekauft werden. Als Folge sind auch die Preisaufschläge der indischen Händler gestiegen. In China dagegen sind die Preisabschläge niedrig, was wohl auf eine geringe Nachfrage schließen lässt. Bezüglich der Investmentnachfrage spricht sich das World Gold Council positiv aus. Es wirken das enorme Haushaltsdefizit in den USA, die erwarteten niedrigen US-Leitzinsen, was auch für Europa gilt und die bestehenden geopolitischen Unsicherheiten. Nimmt man noch den Goldhunger der Zentralbanken hinzu, der noch anhalten wird, und die Gold-ETF-Käufe, die Hoffnung machen, so sollte der Weg zu höheren Goldpreisen geebnet sein. Trotz gestiegener Goldpreise sollte die Nachfrage also wieder anziehen. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor sind die Wahlen in den USA. Als Absicherung gegen einen möglichen Sieg Donald Trumps hat Goldman Sachs bereits geraten, sich mit Gold abzusichern. Denn die Pläne Trumps, Steuersenkungen und zugleich eine Erhöhung von Zöllen, kann inflationäre Folgen besitzen. Auch Trumps Wunsch eine gewisse Kontrolle über die US-Notenbank zu erlangen, gefällt nicht unbedingt. Denn sollte es zu niedrigen Zinsen kommen, dann sinkt die Kontrolle über die Inflation. Auch kam es während der Regentschaft von Trump zu einem Handelskrieg zwischen den USA und China. Wobei Vergeltungszölle sich auf die Beschäftigungszahlen negativ ausgewirkt haben. Jedenfalls ist eine Absicherung mit Gold immer erstrebenswert. Dazu gehören auch die Werte von Goldunternehmen. Eine Diversifizierung bekommt der Anleger gleich bei Royalty-Unternehmen mit. Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/play/quartalsupdate-mit-gold-royalty-und-mag... - ist in Nord- und Südamerika aktiv. Ein erfreuliches Umsatzwachstum ist zu verzeichnen. Bei Osisko Gold Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-calibre-mining-... - liegt der Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mitzuverantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

