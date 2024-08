Startseite Die treibende Kraft bei Rolls-Royce: So bringt zertifiziertes BGM Unternehmen und Beschäftigte voran Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-08 07:25. EUPD Research zeichnet Traditionsunternehmen mit Sitz in Friedrichshafen für seine vorbildlichen Arbeitgeberstrukturen aus Rolls-Royce Power Systems beschäftigt rund 10.000 Mitarbeitende. Die Division des britischen Technologiekonzerns Rolls-Royce ist sich des enormen Potenzials bewusst, das in jeder Person und auf jeder Ebene steckt, und betrachtet daher seine Beschäftigten als die treibende Kraft hinter dem Unternehmenserfolg. Durch die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für ein bestmögliches Arbeitsumfeld hat Rolls-Royce Power Systems nun die Auszeichnung als "Gesunder Arbeitgeber" erhalten. Mit dem regionalen Gütesiegel "Gesunder Arbeitgeber" unterstützt EUPD Research Unternehmen jeder Größe beim Aufbau einer starken Arbeitgebermarke und bietet Fachkräften eine wichtige Orientierungshilfe bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers. Rolls-Royce Power Systems ist ein neuer Preisträger, der sich gezielt für die fachliche und persönliche Entwicklung sowie das körperliche Wohlbefinden seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzt. Chief People Officer und Arbeitsdirektorin Dr. Thelse Godewerth erklärt: "Unsere Mitarbeitenden sind der Schlüssel zu unserem anhaltenden Unternehmenserfolg. Physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden sind essenzielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur und Grundvoraussetzungen, um in der sich stetig wandelnden Arbeitswelt körperliche und geistige Höchstleistungen erbringen zu können. Denn von mehr Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit profitiert sowohl jeder Einzelne als auch das Unternehmen als Ganzes." Marion Müller, Leiterin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, ergänzt: "Mit unserem systematischen BGM schaffen wir mehr Bewusstsein für ganzheitliche Gesundheit - am Arbeitsplatz und darüber hinaus. Gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und ein breitgefächertes Angebotsportfolio unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen dabei, ihre Eigenkompetenz zu stärken und ihren Gesundheitszustand nachhaltig zu verbessern. Wir freuen uns, dass unser Engagement mit dieser Zertifizierung anerkannt wird." Joshua Baaken, Projektleiter bei EUPD Research, bestätigt das Engagement nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung. "Man spürt, wie sehr sich das Unternehmen für eine Unternehmenskultur der Wertschätzung und des Vertrauens einsetzt. Mit einem ganzheitlichen BGM- und BGF-Ansatz wird hier genau das Ziel verfolgt, stets die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mitarbeitenden sich und ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten können. Die strategische Verankerung dieser Maßnahmen in den Prozessen ermöglicht zudem eine bessere Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Anforderungen". Weitere Informationen zur Auszeichnung "Gesunder Arbeitgeber" finden Sie hier . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EUPD Research Sustainable Management GmbH

email : n.baaken@eupd-research.com Über Rolls-Royce Power Systems

Die Division Power Systems von Rolls-Royce entwickelt nachhaltige, klimaneutrale Lösungen für Antrieb und Energieerzeugung sicherheitskritischer Anlagen und integrierter Antriebe für Schiffe und schwere Landfahrzeuge. Die umweltschonenden Technologien der Produkt- und Lösungsmarke mtu leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Energiewende. Rolls-Royce Power Systems verfügt über ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk und Produktionswerke in vier Kontinenten. Über EUPD Research

EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 22 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert. Pressekontakt: EUPD Research Sustainable Management GmbH

