Wie hoch kann der Goldpreis steigen

Charttechniker sehen bei einem Goldpreis über 2.400 US-Dollar je Unze weitere mögliche Aufwärtsbewegungen. Steigt der Goldpreis über das vorletzte Rekordhoch, dann wäre der Weg für einen Preisanstieg in Richtung 2.540 US-Dollar je Unze geebnet. Wie hoch der Goldpreis steigen kann, da sind die Meinungen äußerst geteilt. Noch im Jahr 2023 pendelte der Goldpreis zwischen Widerstand und Unterstützung. Denn Anleger freuten sich über hohe Renditen beim Anleihemarkt. 2024 scheint eine gewisse Nervosität sich auszubreiten. Die makroökonomische Situation ist volatil, Staatsschulden steigen, Konflikte auf der Erde und dann noch die bevorstehende Wahl in den USA lässt Anleger nicht kalt. Besondere Goldbullen-Märkte gab es von 1979 bis 1980 und von 2010 bis 2011. Im Vorfeld gab es stark steigende Inflationszahlen und hohe Zinssätze. 2010 gab es eine Rezession und die Zinssätze fielen. Investoren vertrauten damals auf Gold, denn Gold ist ein Mittel der Absicherung. Heute könnte die Zeit eine ähnliche sein und die Gold- und Silberpreise weiter antreiben. Schließlich setzen Zentralbanken heute auch stark auf Gold zwecks Absicherung und Diversifizierung. 2023 haben sie mehr als ein Drittel des produzierten Goldes aufgesaugt. Der Silberpreis folgt in der Regel dem Goldpreis nach, wobei noch der Industriebedarf beim Silber anfällt. Gerade die Industrienachfrage sollte den Silberpreis ankurbeln. Beim Silber ist der Bedarf größer als die Nachfrage. Einen großen Teil des Silbers vereinnahmt Indien. Indien kaufte im Februar 76 Millionen Unzen Silber. Dies war fast schon die gesamte Produktionsmenge im Februar. Im März kamen seitens Indiens weitere 32 Millionen Unzen Silber hinzu. In China wird sogar im TV geworben, dass die Bürger Silber kaufen sollen. In der näheren Zukunft sieht so manch Analyst Silber bei 40 US-Dollar je Unze und Gold bei 3.000 US-Dollar oder mehr. Gut aufgestellte, solide Bergbauunternehmen mit Gold und Silber sollten sich jedenfalls gut behaupten können. Sierra Madre Gold and Silver - https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-silver-ceo-on-the-fi... - verfügt in Mexiko über Projekte, die Gold und Silber enthalten. Die Wiederbelebung der Mine La Guitarra gehört dazu, ebenso wie die Exploration und Erschließung der Tepic-Liegenschaft. Auch Vizsla Silver - https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-ceo-on-the-exceptional-p... - besitzt Gold und Silber, das Panuco-Projekt liegt ebenfalls in Mexiko. Sogar sichtbares Gold wurde schon gefunden.

