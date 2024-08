Startseite Die edlen Medaillen der Olympischen Spiele 2024 in Paris Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-01 13:51. Die begehrten Olympia-Medaillen enthalten Gold, Silber, Bronze und ein Stück des Eifelturms. So enthalten die Medaillen ein Stück französische Geschichte, denn in jedem Exemplar befinden sich 18 Gramm Originaleisen vom Eifelturm. Als bei Renovierungsarbeiten im 20. Jahrhundert ein Teil des Originaleisens entfernt wurde, konservierte man dies sorgfältig. Nun fand das Originaleisen also einen neuen Platz. Es ist das erste Mal, dass die Medaillen von einem Schmuckunternehmen entworfen wurden. Sie besitzen einen symbolischen Wert und das Eisen des Eifelturms. Berechnungen zum Wert der Medaillen gehen von den Edelmetallpreisen vom 24. Juli aus. Die Unze Gold kostete rund 2.400 und die Unze Silber etwa 29 US-Dollar. Eine olympische Goldmedaille wiegt dieses Jahr 529 Gramm. Davon gehen 18 Gramm auf das Eisen, sechs Gramm sind Gold und 505 Gramm bestehen aus Silber. Das macht einen Wert von rund 932 US-Dollar aus. Die Silbermedaille bringt es auf einen Wert von rund 471 US-Dollar. Die Bronzemedaille besteht vor allem aus Kupfer und etwas Zink, damit liegt nur ein minimaler innerer Wert vor, schaut man nur auf die Rohstoffe, die verarbeitet wurden. Etwas Besonderes waren auch die Medaillen der Olympischen Spiele in Tokio im Jahr 2020. Denn zur Herstellung wurden recycelte elektronische Geräte, vor allem Mobiltelefone verwendet, um das Augenmerk auf Nachhaltigkeit zu legen. Medaillen haben ihren besonderen Wert. Gold- und Silbermünzen erfreuen Anleger. Aber auch die Werte von Goldgesellschaften eignen sich hervorragend für ein Portfolio, das immer aus mehreren verschiedenen Bestandteilen bestehen sollte. Bei Aktien gibt es anders als bei Münzen oder Barren kein Aufbewahrungsthema und sie reagieren in der Regel mit einem Hebel auf steigende Edelmetallpreise. Gold und Silber werden nie aus der Mode kommen. Mit Gold sichern sich auch zunehmend die Zentralbanken ab. Diese besitzen aktuell insgesamt knapp 38.000 Tonnen Gold und damit mehr als 17 Prozent des jemals geförderten Goldes. Zu den aussichtsreichen Kandidaten unter den Goldunternehmen zählen OceanaGold oder Fortuna Mining. OceanaGold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/oceanagold-cor... - ist ein erfolgreicher Produzent. Die Goldminen liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. Außerdem verfügt OceanaGold über strategische Investitionen und Beteiligungen. Gold und Silber produziert Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining... - (vormals Fortuna Silver Mines). Die Projekte liegen in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten