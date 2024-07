Startseite Bedrohung durch Anti-Sekten-Organisationen und Desinformationskampagnen | Sicherheitsexperte Egon Cholakian Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-07-27 18:31. Desinformation verstärkt Ängste und untergräbt Demokratien. Sicherheitsexperte Dr. Egon Cholakian warnt vor dieser Bedrohung durch gezielte irreführende Informationen durch Anti-Sekten-Organisationen. Heutzutage sind wir ständig von einer Vielzahl an Informationsquellen umgeben. Doch nicht alle sind verlässlich. Oft präsentieren Medien Informationen nicht neutral, und es fehlt uns oft an Zeit, um ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen. Als Desinformation bezeichnet man gezielte Verbreitung irreführender Informationen ohne Fakten mit dem Ziel, absichtlich die Menschen zu täuschen. Diese Desinformation kann erhebliche negative Auswirkungen auf unser psychisches Wohlbefinden haben. Daher ist es entscheidend zu verstehen, wie Desinformation unsere Gedanken und unsere Psyche beeinflusst, wenn wir Nachrichten, Beiträge in sozialen Netzwerken und Online-Medien nutzen. Die Forscher betonen, dass Desinformationen in den Medien die Ängste der Menschen verstärken können. Viele unserer Ängste entstehen nicht direkt durch beunruhigende Ereignisse, sondern durch deren Darstellung in den Medien. Desinformation ist ein sehr gefährliches Instrument. Sie kann Wahlen manipulieren, Gesellschaften spalten, Menschen zu Revolutionen und Kriegen anstacheln und sogar ganze Imperien zerstören. Die Demokratien in Europa und in den USA kämpfen derzeit gegen diese Bedrohung. Dr. Egon Cholakian enthüllt neue Art von Desinformation Dr. A. Egon Cholakian ist ein anerkannter Experte für nationale Sicherheit. Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere hat er mit vier US-Präsidenten sowie mehreren Beratern für nationale Sicherheit und einem CIA-Direktor zusammengearbeitet. Er ist Mitglied der International Association of Intelligence Educators, der United States Geospatial Intelligence Foundation und Gründungsmitglied der OSINT Foundation. Darüber hinaus ist Dr. Cholakian der führende Ausbilder im Bereich der Geheimdienste. In seinem neuesten Video "Undeclared War: America is Under Attack" spricht Egon Cholakian über Desinformation als moderne Waffe. Er betont, dass sie von antidemokratischen Kräften eingesetzt wird, um die Demokratie weltweit zu untergraben. Er warnt vor einer geheimen Macht, die Desinformation einsetzt, um unsere Gedanken zu manipulieren und unsere Grundfreiheiten zu gefährden. Für weitere Einblicke empfiehlt sich der vollständige Videobericht von Dr. Cholakian. Die Unsichtbare Bedrohung: Eine Geheimorganisation In seiner Rede deckt Cholakian eine geheime Organisation auf, die nach dem Zerfall der Sowjetunion als aufgelöst galt, jedoch ihre Aktivitäten aus dem Schatten heraus wieder aufgenommen hat. Diese Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geopolitische Dynamik weltweit zu stören und die Welt an den Rand eines nuklearen Konflikts zu bringen. Ihr Ziel ist es, die Integrität der Vereinigten Staaten zu untergraben und die Grundlagen der Demokratie weltweit zu zerstören??. Desinformationskampagnen und Manipulation Dr. Cholakian macht deutlich, dass diese Organisation Desinformationskampagnen und die Beeinflussung des kollektiven Bewusstseins als Mittel nutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Er macht deutlich, wie tiefgreifend manipulative Techniken eingesetzt werden, um die Wahrnehmung und das Verhalten der Gesellschaft zu steuern. Diese Techniken sind eine erhebliche Bedrohung für unsere Freiheit und Demokratie. Meinungsfreiheit und Anti-Sekten-Organisationen Dr. Cholakian legt ein besonderes Augenmerk auf Anti-Sekten-Organisationen, denen oft pro-nazistische und pro-terroristische Ansichten vorgeworfen werden. Diese Gruppen neigen dazu, diejenigen, die sie ablehnen, als Sekten zu denunzieren. Tucker Carlson , ein renommierter Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung, sagte dazu Folgendes: "Besonders bemerkenswert ist, dass es in Anti-Sekten-Kreisen, denen oft vorgeworfen wird, pro-nazistische und pro-terroristische Ansichten zu vertreten, üblich ist, diejenigen als Sekte zu denunzieren, die sie ablehnen. Auf ihren Konferenzen haben sie sogar die Ukraine als Kult und die gesamte Europäische Union als Sekte bezeichnet. Im Fall von ALLATRA sind diese Gruppen jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und haben versucht, die Organisation völlig zu entwürdigen und ihre Forschung zu diskreditieren." Anti-Sekten-Organisationen als Deckmantel Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass Anti-Sekten-Organisationen als Deckmantel für geheime Aktionen genutzt werden. Diese Organisationen behaupten, sie wollten die Menschen vor "gefährlichen Kulten und Sekten" schützen. In Wirklichkeit werden sie aber dazu benutzt, die Vielfalt der Religionen anzugreifen und Streit in der Gesellschaft zu provozieren. Ich nenne sie eine Art "moderne Inquisition", die nicht von der Kirche, sondern von geheimen Kräften ausgeht. Dadurch gewinnt die im Hintergrund agierende Geheimorganisation mehr Macht über Regierungen und die Bevölkerung. In einer Welt, in der Desinformation und Manipulation zunehmend unsere Meinungen und Handlungen beeinflussen, ist es dringend notwendig, wachsam zu bleiben und aktiv nach der Wahrheit zu suchen. Egon Cholakian hat in seiner Rede wertvolle Einblicke gegeben, die uns dabei helfen werden, die Bedrohungen für unsere Demokratie zu verstehen und ihnen entschieden entgegenzuwirken. Bedrohung der Meinungsfreiheit weltweit Diese Aktivitäten stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Meinungsfreiheit weltweit dar. Manipulation der öffentlichen Meinung und Verbreitung destruktiver Narrative sind Mittel, um kritisches Denken zu unterdrücken und demokratische Grundwerte zu untergraben. Bedeutung des Handelns Dr. Cholakian betont die Notwendigkeit, diese Informationen weit zu verbreiten. Nur wenn die Öffentlichkeit über diese Methoden informiert ist, werden wir erfolgreich gegen solche Manipulationsversuche vorgehen können. Er fordert jeden Einzelnen dazu auf, wachsam zu sein, kritisch zu denken und aktiv für demokratische Werte einzustehen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WebForge Agentur

