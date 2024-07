Startseite Eignet sich eine Bestands- oder Neubauimmobilie besser zum Kauf? Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2024-07-26 15:28. Der Immobilienkauf stellt viele Interessenten vor die Frage, ob sie in eine Bestands- oder Neubauimmobilie investieren sollten. Beide Optionen haben ihre Vorzüge. Bestandsimmobilien zeichnen sich oft durch einen individuellen Charakter, charmante Details und die Möglichkeit eines direkten Einzugs aus. Neubauten dagegen sind wegen ihrer modernen Ausstattung, ihrer Energieeffizienz und ihrer Wartungsfreundlichkeit in den ersten Jahren beliebt. Die Makler der Neumann Immobilien & Grundbesitz GmbH vermitteln sowohl Bestands- als auch Neubauimmobilien in Villingen-Schwenningen und der Region und unterstützen Käufer bei der Entscheidung zwischen beiden Objektarten. "Wir nehmen uns die Zeit, um die Wünsche unserer Kunden genau zu verstehen", erklärt Geschäftsführer Joachim Neumann, "nur so können sie die beste Entscheidung für sich treffen". Ob eine Bestands- oder Neubauimmobilie besser zu den Interessenten passt, hängt von vielen Faktoren ab. Käufer sollten neben dem Preis und der Lage auch die individuellen Vorteile und Nachteile der jeweiligen Immobilie berücksichtigen. Die Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen beraten über diese, um den Kaufprozess so einfach, schnell und transparent wie möglich zu gestalten. Aktuell vermarktet das Unternehmen neben attraktiven Bestandsimmobilien mehrere Neubauprojekte aus eigenem Portfolio, darunter das Projekt "Ob dem Dorf 3" in Marbach und das Projekt "Leonberger Straße 30" in Schwenningen. Beide Projekte kombinieren moderne Architektur mit hoher Energieeffizienz und bieten attraktive Wohnlösungen. Die Immobilienexperten der Neumann Immobilien & Grundbesitz GmbH begleiten ihre Kunden bis zum Abschluss des Kaufvertrags und darüber hinaus. "Dabei profitieren sie von unserer langjährigen Erfahrung, unserem umfangreichen Netzwerk und unserer ausgezeichneten Kenntnis des Immobilienmarktes in der Region", so Prokurist Markus Neumann. Eigentümer, die Immobilien in Villingen-Schwenningen, Immobilien in Brigachtal, Immobilien in Bad Dürrheim oder der Region kaufen möchten, erreichen die Makler montags bis freitags unter der Telefonnummer 07720 / 31511. Weitere Informationen zum umfangreichen Leistungsspektrum gibt es auch auf https://www.immo-neu.de/. NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

