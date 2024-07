Startseite Lecker und knusprig - ja das schmeckt! Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2024-07-12 07:48. Heiß, duftend und eine leckere Kruste ist auch noch oben drauf. Wer kann dazu schon "NEIN" sagen?

Aufläufe und Gratis sind perfekt für die ganze Familie. Hier sind Kreativität und Fantasie gefragt. Sie sind überaus vielseitig und bieten bei weitem viel mehr als Resteverwertung.

Dieses Buch beinhaltet 44 leicht nachzukochende vegetarische Rezepte, die es verdient haben, erprobt zu werden.

Viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit! Produktinformation:

Eierkuchen-Auflauf, Camembert-Auflauf, Gemüse-Quark-Auflauf, Gemüseauflauf unter der Röstihaube, Kürbis-Auflauf, Möhren-Kohlrabi-Auflauf, Romanesco-Tofu-Auflauf, Mais-Mozzarella-Auflauf, Rosenkohl-Süßkartoffel-Auflauf, Spitzkohl-Auflauf, Champignon-Hack-Auflauf, Fenchel-Auflauf, Zucchini-Tomaten-Auflauf, Pastinaken-Auflauf, Sauerkraut-Auflauf, Tomaten-Tofu-Auflauf, Süßkartoffel-Kräuter-Auflauf, Kartoffel-Feta-Auflauf, Kartoffel-Dill-Auflauf, Kartoffel-Gehacktes-Auflauf, Knödel-Zucchini-Auflauf, Kartoffelpüree-Auflauf, Gnocchi-Zucchini-Auflauf, Schupfnudel-Gemüse-Auflauf, Chili con Carne-Auflauf, Scharfer Bohnen-Auflauf, Kichererbsen-Lauch-Auflauf, Bulgur-Auflauf, Hirse-Auflauf, Getreide-Schafskäse-Auflauf, Reis-Gehacktes-Pfirsich-Auflauf, Reis-Auflauf, Spaghetti-Auflauf, Nudel-Apfel-Auflauf, Rigatoni-Zwiebel-Auflauf, Bunter Nudelauflauf, Kartoffel-Gratin, Polenta-Gratin, Kohlrabi-Gratin, Rosenkohl-Gratin, Blumenkohl-Gratin, Süßkartoffel-Gratin, Lauch-Kartoffel-Gratin, Pastinaken-Möhren-Gratin Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mehr Infos unter:

