Startseite Gesundheitsuhr Kardena® CARE Pro 4 – Langzeittest! - 100 Tage Pressetext verfasst von Martin-Kraushaar am Sa, 2024-07-06 11:48. Seit nunmehr 100 Tagen ist die Kardena® CARE Pro 4 mein ständiger Begleiter, Tag und Nacht. Sie hilft mir dabei, aktiv meine Gesundheitsparameter im Auge zu behalten. Diese Gesundheitsuhr lege ich nur zum Aufladen und Duschen ab, gelegentlich auch bei größeren, genauer gesagt härteren Arbeiten, um die Uhr nicht zu gefährden. Die verschiedenen mitgelieferten Armbänder nutze ich nicht; stattdessen habe ich ein Stoffarmband mit Klettverschluss aus dem Internet zusätzlich bestellt, das mir besser gefällt. Da ich ein sehr aktiver Mensch bin, trage ich meistens zusätzlich ein SwiftBand von colorcuff.de als Schutz für die Uhr. Diese Kombination hat sich in meinem Alltag sehr bewährt. Nach exakt 14 Tagen musste ich bedauerlicherweise feststellen, dass meine Schritte nicht mehr gezählt wurden. Wie sich herausstellte, war offensichtlich der Beschleunigungssensor defekt. Ich vermute, dass ich diese Erfahrung aus zwei Gründen machen musste: Zum einen, um den Service von Kardena kennenzulernen. Ich habe den Support per E-Mail kontaktiert; es wurden mir Fragen gestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, die Uhr zu testen. Da dies nicht funktionierte, habe ich die Uhr zurückgesandt und parallel dazu eine neue erhalten. Die gesamte Abwicklung dieses Garantiefalls verlief problemlos und relativ schnell. Den Support von Kardena würde ich als freundlich und kompetent beschreiben. Zum anderen hat mich diese Erfahrung dazu inspiriert, mich mehr mit der Technik auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem Beschleunigungssensor. Dieser erfasst die Drehbewegungen (Rotationsbeschleunigung) um die x-, y- und z-Achse, also in alle Richtungen. Die erfassten Daten sind wichtig, zum Beispiel für die Schrittzählung oder die Schlafüberwachung. Ein solcher Beschleunigungssensor hat heutzutage die Größe eines Stecknadelkopfes. Ich finde die Technik, die in so einer kleinen Uhr steckt, immer noch erstaunlich und faszinierend. Die Uhr bietet eine Vielzahl an Funktionen, die wirklich beeindruckend sind. Dennoch möchte ich zwei kleinere Kritikpunkte ansprechen. Der Erste betrifft die Verbindung zwischen der Gesundheitsuhr und dem Handy. Diese Verbindung wird gelegentlich unterbrochen, was die Synchronisierung erschwert. Um die Daten in der Handy-App zu aktualisieren, zieht man diese mit dem Finger nach unten. Manchmal muss dieser Vorgang mehrfach wiederholt werden, bis die Synchronisierung erfolgreich startet. Der zweite Punkt betrifft die Genauigkeit der Blutdruckmesswerte. Hier habe ich festgestellt, dass die Werte häufig ungenau sind und oft nicht stimmen. Trotz dieser kleineren Unannehmlichkeiten bin ich insgesamt sehr zufrieden mit der Uhr und ihren zahlreichen Funktionen. Der ursprüngliche Hauptgrund, weshalb ich in Erwägung gezogen habe, eine Gesundheitsuhr anzuschaffen, war folgender: Als Schlaganfall Überlebender benötigte ich eine Möglichkeit, gefährliches Vorhofflimmern, die häufigste Form von Herzrhythmusstörungen, erkennen zu können. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass es auch andere Formen von Herzrhythmusstörungen gibt. Deshalb ist mir die EKG-Funktion sehr wichtig, welche häufig genutzt wird. Verschiedene künstliche Intelligenzen haben mir mitgeteilt, dass die Erkennungsrate von Herzrhythmusstörungen durch die EKG-Funktion bei Gesundheitsuhren bis zu 90 % beträgt. Die Kardena® CARE Pro 4 zeigt das Risiko von Herzrhythmusstörungen mit Grün, Gelb und Rot an, ebenso werden alle Parameter beim EKG auf die gleiche Weise dargestellt. Nun hatte ich einen buchstäblichen scheiß Samstagmorgen. Zuerst ärgerte mich eine E-Mail, dann machte mein Hund einen Haufen im Flur, und schließlich fand ich noch einen schlimmen Brief im Briefkasten. Meine Gesundheitsuhr zeigte bei dem darauf durchgeführten EKG das Risiko von Herzrhythmusstörungen in Rot an. Trotzdem ignorierte ich die Warnung, ging mit dem Hund spazieren und mir wurde plötzlich schwindlig. Daraufhin brach ich den Spaziergang ab und kehrte nach Hause zurück. Zu Hause hatte ich typische Schlaganfallsymptome erlebt, wie kurzzeitige Taubheitsgefühle und vorübergehende Lähmungen. Sofort rief ich den Krankenwagen, und im Krankenhaus wurde glücklicherweise nur eine harmlose TIA diagnostiziert – ein leichter Schlaganfall ohne bleibende Schäden. Hätte ich diese Warnsignale ernst genommen und mich hingelegt, wäre möglicherweise nichts weiter passiert. Seit diesem Vorfall lege ich mich bei gelben Warnzeichen sofort hin und achte darauf, wieder zur Ruhe zu kommen. Ich nutze die Funktion, ein EKG regelmäßig durchzuführen, und achte genau auf die Ergebnisse. Zusätzlich verwende ich täglich zwei weitere Funktionen: Eine für meine täglichen Aktivitäten, bei der ich mir als Ziel 8000 Schritte gesetzt habe, was etwa 6 km entspricht. Von der Detailansicht der App mache ich regelmäßig Bildschirmfotos, die ich zusammen mit Aufnahmen von meinen Spaziergängen mit meinem Hund üblicherweise auf Facebook teile. Eine weitere bedeutende Funktion für mich ist die Schlafüberwachung. Mein Ziel ist es, siebeneinhalb Stunden Schlaf zu erreichen. Bezüglich der Schlafqualität erziele ich normalerweise 3–4 Sterne; das Maximum von fünf Sternen habe ich leider bisher nicht erreicht. Nun möchte ich ein etwas heikles Thema ansprechen: Immerhin wurde mir die Gesundheitsuhr Kardena® CARE Pro 4 kostenlos für einen öffentlichen Langzeittest von 36 Monaten zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig fühle ich mich jedoch auch den potenziellen Interessenten sowie den Leserinnen und Lesern meiner Artikel verpflichtet. Auf das Thema wurde ich durch einen Beitrag in der Facebook-Gruppe von Kardena® aufmerksam. Meine Kardena® CARE Pro 4 trägt die Bluetooth-Bezeichnung ET480. Wenn ich im Internet nach dem Suchbegriff „ET480 Smartwatch“ suche, finde ich scheinbar dasselbe Modell zu Preisen zwischen 20 und 70 €. Damit besteht für mich als Endkunden die Möglichkeit, sehr kostengünstig eine Gesundheitsuhr zu erwerben. In der Regel erfolgt der Versand dann aus China, was entsprechend zeitaufwendiger ist. Probleme können bei der Abwicklung von Garantiefällen sowie aufgrund von Sprachbarrieren auftreten. Ein Händler wie Kardena® ist jedoch verpflichtet, verschiedene gesetzliche Vorschriften und Vorgaben einzuhalten. Dazu zählen unter anderem die CE-Kennzeichnung, die Einhaltung der RoHS-Richtlinie und die Bereitstellung einer deutschsprachigen Bedienungsanleitung. Auf Anfrage teilte mir Kardena® mit, dass es sich bei ihren Gesundheitsuhren um modifizierte Versionen handelt, die leistungsstärkere Prozessoren enthalten und sich erheblich von den billigeren chinesischen Produkten unterscheiden. Diese Vorgehensweise der Produktanpassung und Zertifizierung ist in der Branche der Health Wearables üblich. Außerdem sollte man den deutschsprachigen, kostenlosen Support berücksichtigen, der schnell und kompetent auf Fragen antwortet und zudem eine dreijährige Garantie gewährt. Die Kompetenz bei Supportanfragen und die schnelle Abwicklung von Garantiefällen habe ich bereits selbst erlebt. In diesen Bereichen glänzt Kardena® mit seinen Leistungen. Für diese Gesundheitsuhr stehen momentan zwei verschiedene Apps zur Verfügung: das HBand und das GBand. Letzteres befindet sich noch in der Entwicklung. Hinter diesen Apps steht die chinesische Firma Veepoo – Weiyipo Technology. Seit seiner Einführung im Jahr 2015 wurde die HBand APP kontinuierlich optimiert und aktualisiert, um Dienste für mehr als 50 Millionen Benutzer weltweit bereitzustellen. Die HBand-App hat im Google Play Store über 31.000 Rezensionen und wurde dort über 5 Millionen Mal heruntergeladen. Der Nachfolger, die GBand-App, welche sich noch in der Entwicklung befindet, wurde nur über 5000-mal heruntergeladen. Ich selbst nutze die GBand-App, möchte jedoch darauf hinweisen, dass Kardena® an der Entwicklung einer eigenen App arbeitet, nämlich der Kardena® Health App. Ein erstes Release wird für Frühjahr 2025 erwartet. Kardena ist ein Unternehmen aus Bonn, Deutschland, das sich auf Gesundheitsuhren spezialisiert hat. Das Unternehmen präsentiert sich über seine Internetseite: https://kardena.de/. Dazu gehört auch eine Facebook-Seite, seine Facebook-Gruppe [https://www.facebook.com/groups/695936175827694/]. Auch gibt es noch eine Seite bei Instagram [https://www.instagram.com/kardena.de/]. Laut ihren Angaben auf Instagram hat Kardena bereits über 50.000 zufriedene Kunden gewonnen. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Gesundheitsuhren in verschiedenen Designs, sowohl klassisch rund als auch modern rechteckig. Ergänzt wird das Angebot durch eine breite Auswahl an Uhrenarmbändern und Zubehör. Fazit: Die Gesundheitsuhr Kardena® CARE Pro 4 erfüllt grundsätzlich alle Erwartungen. Eine präzisere Blutdruckmessung wäre jedoch wünschenswert. Die Uhr überwacht grundlegende Gesundheitsparameter zuverlässig, insbesondere die gut funktionierende EKG-Funktion sowie die Schlafüberwachung und Aktivitätsaufzeichnung machen sie zu einem täglichen Begleiter. Allein durch das Dokumentieren meiner Schritte und das Erreichen der 8000-Schritte-Ziele konnte ich mein Gewicht in 100 Tagen um zwei Kilo reduzieren, ohne meine Ernährung anzupassen. Hinweis: Der Artikel und das Bildmaterial dürfen honorarfrei verwendet werden. Ein Urhebervermerk wird erbeten, ist aber nicht verpflichtend. 