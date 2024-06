Startseite Millionär Opfer einer perfiden Erpressung durch ein SM Dame aus dem Rotlicht-Milieu Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-06-05 08:44. Schon wieder ist es passiert. Die ManagerSOS Sicherheitsberater warnen seit Jahren davor, dass solche Vorfälle eintreten könnten. Die Beziehung eines erfolgreichen Geschäftsmannes zu einer SM-Prostituierten wurde einem Millionär zum Verhängnis. Über Monate hinweg pflegte ein Unternehmer zweimal wöchentlich Kontakt zu einer Milieu SM-Dame, die den Mann so manipulierte, dass er völlig abhängig von ihr wurde. Ob aus Stressabbau oder sexueller Lust, die Dame hatte den Mann komplett unter Kontrolle. Was der Millionär nicht wusste, waren die heimlich aufgezeichneten Gesprächsprotokolle, Videos und Audiodateien, die diese Dame ausnutzte, um nach und nach einen siebenstelligen Betrag systematisch zu erpressen. Hörig zahlte der Unternehmer die ständigen Forderungen aus Angst, die angebetete würde ihn verstoßen. Gleichzeitig sorgte die Dame dafür, dass Grundstücke und Häuser auf sie übertragen werden sollten, um ihren Gewinn zu mehren. Ein Freund des Millionärs, der nicht mehr mit ansehen konnte, wie der Unternehmer zugrunde ging, wandte sich an die ManagerSOS Detektive . Diese setzten sich auf die Fährte der Dame und bereiteten diesem traurigen Schauspiel schließlich ein Ende. Der Unternehmer und Millionär verzichtete auf eine Anzeige, um den eigenen Ruf nicht zu gefährden. Es wurde jedoch eine stille Vereinbarung getroffen, die das ergaunerte Vermögen wieder zurück in die Hände des Opfers brachte. Der Millionär befindet sich mittlerweile in psychologischer Behandlung, um sich von der Abhängigkeit der Dame zu lösen. Wären die Ermittler nicht eingeschritten, hätte der Millionär vermutlich sein gesamtes Vermögen verloren. Es bleibt zu vermuten, dass die Dame derartige Aktionen schon bei mehreren gutbetuchten Männern durchgezogen hat, zumal ihr Lebensstil den oberen Zehntausend angepasst ist. Jetzt hat die Dame jedoch ein Problem, denn die Mitarbeiter von ManagerSOS wissen von ihrem Handeln. www.detektiv-international.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS

Herr Samuel Wyzmann

Hugo Eckener Ring 15

60549 Frankfurt

Deutschland fon ..: 0175 4531436

fax ..: 0175 4531436

web ..: http://www.detektiv-international.de

email : hilfe@detektiv-international.de Problemlösungen in Privat- und Wirtschaftsangelegenheiten - neutral, diskret und effizient Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe Themenbereiche wie Fraud-, Compliance-, Risk-, Crime-, Problem-, Konflikt- und Krisenmanagement. Oberste Priorität hat dabei ausnahmslos die absolute Diskretion hinsichtlich der Sachverhalte und den Auftraggebern. Unsere Klienten befinden sich stets in Ausnahmesituationen. Über 20 Jahre Berufserfahrung haben gezeigt, dass solche Ausnahmesituationen auch spezielle Lösungsansätze erfordern. Um diese zu garantieren folgen die Ermittler der ManagerSOS sorgfältig ausgewählten Prinzipien:

•Wir nehmen uns Ihrer individuellen Problematik vollkommen wertneutral an. Ausschlaggebend sind die Fakten, nicht deren moralische Bewertung.

•Wir beseitigen die Ursache schnell, effizient und diskret.

•Wir ziehen uns umgehend vollständig zurück, sobald der Auftrag von Seiten des Mandanten beendet wurde. Die ManagerSOS besteht aus einem Netzwerk global aktiver Profis mit militärischen und polizeilich fundierten Ausbildungen. Zu unseren festen Partnern zählen außerdem einflussreiche Funktionäre aus der freien Wirtschaft, darunter Rechtsanwälte, Journalisten und IT-Spezialisten. Wir agieren weltweit, unter allen Bedingungen und sind grundsätzlich binnen 72 Stunden einsatzbereit. Die Einsatzgebiete unserer Ermittler erstrecken sich über jegliche Kontinente und schließen alle Kriegs-, Katastrophen- und Krisengebiete mit ein, Haupteinsatzgebiete sind der mittlere und nahe Osten sowie der asiatische Raum - insbesondere Südostasien. Alle Mitarbeiter werden koordiniert durch unsere drei Firmenzentralen in Frankfurt am Main/Deutschland, Doha/Katar und Hongkong/China. Pressemeldungen siehe Focus, Spiegel, Playboy Magazin ,Radio und TV Für die Beantwortung Ihrer Fragen, unverbindliche Angebote, Beratung und Hilfe benutzen Sie bitte die angegebenen Telefonnummern oder unser Kontaktformular. Alle Mitarbeiter unterliegen strengster Schweigepflicht. Anonyme Beratung ist möglich. In dringenden Fällen E-Mail >>> info@managersos.info Detektei ManagerSOS Wirtschaftsdetektei Privatdetektei International: Ausgewählte Webseite auf onlinestreet.de Ihr Detektiv, Privatdetektiv und Wirtschaftsdetektiv für diskrete Problemlösungen bundesweit & international. Ansprechpartner u. A in : Frankfurt am Main - Berlin - Hamburg - München - Köln - Stuttgart - Düsseldorf - Essen - Leipzig - Bremen - Dresden - Hannover - Nürnberg - Duisburg - Bochum - Wuppertal - Dortmund - Bielefeld - Bonn - Münster - Karlsruhe - Mannheim - Augsburg - Wiesbaden - Gelsenkirchen - Mönchengladbach - Braunschweig - Chemnitz - Kiel - Aachen - Halle - Magdeburg - Freiburg im Breisgau - Krefeld - Lübeck - Oberhausen - Erfurt - Mainz - Rostock - Kassel - Hagen - Hamm - Saarbrücken - Mülheim an der Ruhr - Potsdam - Ludwigshafen am Rhein - Oldenburg - Leverkusen - Osnabrück - Solingen - Heidelberg - Herne - Neuss - Darmstadt - Paderborn - Regensburg - Ingolstadt - Würzburg - Fürth - Wolfsburg - Offenbach am Main - Ulm - Heilbronn -Göttingen - Bottrop - Trier - Recklinghausen - Bremerhaven - Reutlingen - Koblenz - Bergisch Gladbach - Jena - Remscheid - Erlangen - Moers - Siegen - Bundesweit - Europaweit - International - Email: frankfurt @ managersos.info Homepage : www.detektiv-international.de Pressekontakt: Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS

Herr Elean Van Boem

Hugo Eckener Ring 15

60549 Frankfurt fon ..: 0700 97797777

web ..: http://www.detektiv-international.de

email : info@managersos.info Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten