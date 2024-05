Startseite Goldpreis - kurzfristig, mittelfristig, langfristig Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-29 12:35. Goldinvestments sollten nicht als kurzfristige Anlage gesehen werden. Auf längere Sicht sollte Gold Freude machen. Experten sind sich ziemlich einig, aktuelle Preisrücksetzer sind temporäre Ereignisse. Charttechniker sehen langfristig steigende Preise. Mittelfristig dürfte sich der Goldpreis um die 2.300 US-Dollar bewegen. Die Analysten der Citigroup gehen für die nächsten zwölf Monate von bis 3.000 US-Dollar je Feinunze Gold aus. Grund für den Anstieg seien vor allem mehrere Zinssenkungen, die die US-Notenbank auf den Weg bringen wird. Dabei gibt es auch Stimmen, etwa von den Charttechnikern, die bis 2030 einen Preisanstieg auf bis zu 4.000 US-Dollar je Unze Gold prognostizieren. Realzinsen scheinen von ihrem großen Einfluss auf den Goldpreis etwas eingebüßt zu haben. Aktuell wird der Goldpreis stark durch den Bedarf chinesischer Privatanleger getrieben. In Immobilien fließt im Land der Mitte gerade nicht viel Geld, lieber setzen Chinesen auf Gold. Denn der Immobilienmarkt krankt und auch der Aktienmarkt ist eher verhalten. Also wird nach Alternativen für Anlagen gesucht und da haben die Chinesen vermehrt das Gold entdeckt. Es soll sogar das chinesische Goldangebot aus den Minen dafür aufgebraucht werden. Dazu kommt die Nachfrage der Zentralbanken. Und auch wenn die Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahr bereits phänomenal war, so scheint doch noch Luft nach oben zu sein. Korrekturen am Goldmarkt gab es immer und wird es immer geben. Auch sind Gewinnmitnahmen bei hohen Preisen möglich. Solange der asiatische Handel stark ist und die Daten aus den USA für Zinssenkungen sprechen, sollten Preisrücksetzer immer als Einstiegschancen betrachtet werden. Übrigens ist der Goldpreis nicht nur weniger von den Realzinsen, sondern auch, wie die letzte Zeit zeigt, von den Renditen von Staatsanleihen abhängig. Auf Gold setzen können Anleger mit Tudor Gold oder Sierra Madre Gold and Silver. In British Columbia hat Tudor Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-cor... - auf seinem Treaty Creek Projekt (Gold, Silber, Kupfer) das Explorationsprogramm 2024 im Blick. Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-g... - verfügt über Gold und Silber in drei Projekten in Mexiko. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-sil... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

